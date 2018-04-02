保育石虎不分藍綠！林佳龍：將與苗栗簽署合作意向書

2018年04月02日 11:38 中時 盧金足

農業局在倉庫找到這隻石虎標本，今天在市政會議亮相成焦點，很多官員都是第一次近距離見到石虎本尊。（盧金足攝）

市府農業局長王俊雄2日在市政會議專案報告「攜手打造石虎友善生活環境」。（盧金足攝）

台中世界花卉博覽會因保育石虎變更場地，獲得國際園藝生產者協會肯定，從國際花博冠名為世界花博。市府農業局長王俊雄2日在市政會議專案報告「攜手打造石虎友善生活環境」，市長林佳龍3日將與苗栗縣簽定保育石虎合作意向書，中彰投苗治理平台擴大到石虎保育。

林佳龍說，石虎威力有多大？從石虎LINE貼圖下載人數高達390萬人，花博吉祥物「石虎」本身就是一個媒體，除了下載石虎貼圖，也能接受市府宣導消息，「石虎」和台北世大運「熊讚」結拜也不錯。

「石虎也會出國招商！」林佳龍表示，安非石虎出任務，和城市連結交流，石虎在活動中不能當跑龍套，應該當主角，規畫劇本也有相關文創商品，已有飯店設計石虎主題房間成賣點，受歡迎。

明天林佳龍將與苗栗縣長徐耀昌為石虎保育簽署合作意向書，擴大石虎保育地區，徐耀昌為國民黨籍，一起加入中彰投苗區域治平台，林佳龍也將公車服務延伸到苗栗，為了石虎保育再度跨越藍綠。

石虎目前全台大約不到500隻，王俊雄說，為進一步保育石虎的生態棲地，打造石虎友善生活環境，台中市政府從保育石虎棲地、石虎救傷、規劃石虎保育宣導活動、石虎稻田彩繪活動、辦理石虎保育研習班、台中市生物多樣性論壇及展覽等多管齊下努力。

此外，進而全國首創將石虎保育法制化，通過「台中市石虎保育自治條例(草案)」，期待結合市府相關機關，達成增加台中市石虎族群數量及生物多樣性保全的目標。

王俊雄說，為保育瀕臨絕種野生動物石虎，以恢復其族群之存續與繁衍，並達成石虎保育與自然生態平，透過石虎友善環境及友善耕作，本市攜手打造石虎友善生活環境。

全國首創石虎保育法制化，自治條例草案條文總共9條，結合市府相關機關共同協力，達成增加臺中市石虎族群數量及生物多樣性保全之目標，也將行東勢區、新社區及和平區生態廊道細部調查，及太平區及霧峰區石虎族群普查。

王俊雄也提出籌組石虎保育委員會、推動成立石虎保育基金、辦理石虎族群數量調查及遷徙路廊研究計畫、營造石虎安全環境、建立市民的石虎保育意識等策略。

(中時)