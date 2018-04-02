醜男不是最慘！女人坦承：這7種NG男最噁

2018年04月02日 11:32 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

俊男美女人人愛，但根據一項調查，女人最討厭的男人外型排行榜，「醜男」竟不是第一名，有些原本被男人誤以為是優勢的「優點」，在女人眼中竟成為噁心「缺點」，而且最令女人討厭的第一名，竟然連男人都不愛！

根據韓國綜藝節目針對看異性第一眼印象所做的「女人最討厭男人外型排行榜」投票，統計結果，下列這7種成為女人最不愛的「NG男」。

第7名：飆高音

當一群男人在聊天，其中說話特別「高音」、甚至可以蓋過其他人音量的，通常不受女人青睞。

第6名：體毛多

被視為〝性感〞的體毛，其實並不受大部分女人喜愛，認為體毛太濃密的，摸起來感覺有點「噁」。

第5名：矮個

雖然許多女人認為，另一半比自己高就可以了，但普遍來說，低於「平均身高」的矮個還是比較吃虧，不但容易被女人嘲笑，還可能被同性看不起。

第4名：大肚腩

大部分女人並不喜歡看到男人中年發福後出現的大肚腩。

第3名：豆花男

滿臉痘痘的確會讓異性退避三舍，但其實女人真正討厭的是，明知自己滿臉暗瘡、又不好好處理的男人。

第2名：長相抱歉

雖然人天生喜歡看美的事物，但「美醜」見仁見智，被某些人認為長相抱歉的，還是會懂得欣賞的女生。

第1名：禿頭

女人認為比「其貌不揚」更傷的其實是禿頭，而且不只女生不喜歡，連男人也很介意。

調查結果公布後，有網友反應「我有朋友七樣全中欸」；不過立刻有其他網友留言「一富遮七醜」、「以上七種不幸都中的男生朋友千萬別擔心，黑卡一拿出來，河馬辛普森立刻變成強尼戴普」、「鈔票印的光頭卻人見人愛」、「所以蘇貞昌同理可證？」

還有網友更正，最討厭的應該是：「自信過頭、嘴不離髒話、一直處在狀況外、粗魯、吃檳榔才對吧？」

(中時電子報)