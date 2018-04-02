清水區國小教師不當管教 解除主管職務 加裝網路攝影機

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清水區三田國小附設幼兒園發生教師不當管教！台中市政府教局指出，影片中拉扯孩童耳朵人士為該幼兒園的王姓主任，該局已立即解除其主管職務，並於2日召開教師成績考核委員會，將案情節予以懲處；亦將召開班級親師座談，統一向家長說明並於校園加裝網路攝影機，杜絕類似事情再度發生。

針對媒體報導清水區三田國小附設幼兒園發生教師不當管教，影片中1位學校教師拉扯學童耳朵。教育局表示，該師確實為幼兒園王姓主任，經查她因個人壓力及情緒控管不佳衍生不當管教；該局立即解除該師主管職務，將於今日召開教師成績考核委員會，依情節輕重予以懲處。

教育局指出，已要求學校針對本案事發原因，及該名主任平時教學表現進行評估，並於今日召開教師成績考核委員會，依規定教師若有違法處罰學生，學校應按情節輕重，予以申誡、記過、記大過或其他適當之懲處。

教育局指出，若教師成績考核委員會認定該教師違法情節重大，將會再召開教評會，依照教師法認定是否為不適任教師；至於被行為人之身心狀況，該局已請專業輔導人員到園進行瞭解，並給予適切的協助。

教育局說，校方回應該名主任工作認真、自我要求高，當日可能因心急而出現不當管教情事；為營造友善教保環境，除持續督請各校(園)應以溫暖、正向及接納的態度對待幼兒外，並應於相關會議、研習、座談會中實施宣導，如有教師涉及體罰或不當管教學生之情事，應確依規定查處，且學校處置作為也已列入校(園)長成績考核標準。

(中時)

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