《全台最速報》疑久病厭世 婦人引爆瓦斯 釀2死5傷

疑久病厭世 婦人引爆瓦斯 釀2死5傷

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中時電子報
綜合報導

◎疑久病厭世 婦人引爆瓦斯 釀2死5傷

新北市三重區大同北路220巷內一棟公寓今天凌晨4時許發生氣爆，強烈爆炸威力震破附近許多住戶門窗，附近住戶紛紛在睡夢中驚醒逃生，警消到場撲滅火勢後，在2樓發現1名女性焦屍，並將3樓的78歲劉姓婦人等6名傷者送醫，但劉婦送醫後仍傷重不治，氣爆共造成2死5傷。

◎轎車尾被削平！國道5車連環撞1死2傷

國道一號北上218.4公里北斗地磅站路段，1日晚10時許發生5車連環追撞事故，造成其中1輛白小客車上的3人1死2傷，警方初步調查，懷疑轎車是為閃避從地磅站出來的拖板車放慢速度，不料遭後方大貨車追撞，車尾幾乎被削平，後座的72歲婦重傷送醫不治。

◎30年資深特教師 粗暴巴頭、揪童耳朵

「為什麼要這樣??太離譜了！」台中市某國小附幼驚傳老師揪耳朵行徑，爆料者說「家長看監視器才知身上傷痕來源，居然是特教班老師對小孩打頭拉耳朵來的，真正欺負他的人竟然是這位老師！」

◎命運乖舛國三生 張芸綺獲選全國自強兒童

南台南家扶扶助童張芸綺，雖然父親過世、母親重度身障須她照顧，命運多舛，但仍不對命運低頭，生活充滿希望。今年在家扶基金會全國5萬多名扶助兒少中，獲選為全國自強兒童。

(中時電子報)

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