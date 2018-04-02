男客夜襲美女老闆　霸王硬上弓判6年4月徒刑

基隆市1名陳姓男子前年7月趁女老闆載他回家之際，將女老闆騙入家中並強制性交得逞，日前陳男遭基隆地院判有期徒刑6年4個月。（張穎齊攝）

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基隆市1名陳姓男子（46歲）平時擔任工地工人，經常到七堵區某間小吃店用餐，因而結識了來自大陸的32歲單身女老闆，陳男見女子面容姣好、身材火辣，於是色心大起，前年7月間利用女子載他回家的機會，趁機將她騙上樓，並在沙發上「霸王硬上弓」，女子氣炸報案，基隆地院日前依觸犯強制罪及強制性交罪判陳男6年4月徒刑。

檢警調查，女子從大陸嫁來台灣後，不久即與丈夫離婚，獨自撐起小吃店，經營維生，而在附近工地工作的陳男是該店的熟客，因此成為朋友，但陳男卻另有所圖，前年7月下旬陳男邀約女子一同夜唱直至凌晨，女子隨後還好心地騎車載陳男回家。

豈料，陳男到家樓下後，竟不懷好意，趁機將女子的機車鑰匙拔走，還說「要陪我上樓，鑰匙才還妳！」女子見坳不過陳男只好順從，但2人一到陳男家中後，陳男卻露出狼性，將女子強壓在沙發上，女子見狀嚇得咬陳男手指以示反抗，陳男被咬後氣得賞女子耳光，並強制性交得逞，女子事後則氣得報案。

「我們當時是兩情相悅！」陳男到案後卻辯稱，當時是你情我願的，沒有強暴她，還說是因為女子事後向他借錢，但他卻沒有答應，女子才會不甘心而告他。不過，經訊後，檢方仍依強制性交罪嫌起訴。

基隆地院日前審結，法官認為陳男當時是將女子關在自家中性侵得逞，分明經觸犯強制罪及強制性交罪，依例將陳男共判處有期徒刑6年4個月。

(中時)

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