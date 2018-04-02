變態！極道男自創討債三部曲 逼人裸體拍MV

2018年04月02日 12:47 中時 葉書宏

警方查獲刀、棍、本票、借據、毒品K他命等證物。（葉書宏翻攝）

蔡姓男子自稱天道盟同心會大哥，自創討債三部曲訓練小弟，甚至會逼迫被害人裸體唱歌，錄製影片威脅。(葉書宏翻攝)

22歲蔡姓男子自稱天道盟同心會大哥，平日以暴力討債方式豢養小弟，吸收青少年加入組織，他自創討債三部曲訓練小弟，甚至會逼迫被害人裸體唱歌，錄製影片威脅，新店警分局1日執行掃黑專案，循線逮捕蔡嫌等8人，查獲刀、棍、本票、借據、毒品K他命等證物。

警方調查，蔡嫌兒時曾遭欺負，因此立志要當黑幫大哥，加入天道盟同心會後，年紀輕輕因敢衝敢拼，迅速吸收不少小弟，平日以暴力討債方式豢養小弟，吸收青少年加入。

蔡嫌為求討債績效，自創討債三部曲訓練小弟，首先將被害人強押上車，載往山區或堂口聚點，再者，小弟到場輪番以電擊棒、開山刀、棍棒凌虐被害人，最後，逼迫被害人裸體高唱「兩隻老虎」、「魯冰花」、「有點甜」、「擦肩而過」等歌，再拍攝影片恐嚇，甚至還會將影片傳給小弟們自娛。

新店警分局會同新北市刑大、海山警分局、中和警分局、台北市文山第一警分局、中山警分局籌組專案小組，兵分多路威力掃蕩查緝8人到案。

新店警分局長林富助表示，青少年在同儕效應下，極易落入幫派、毒品誘惑，一時失足，因而抱憾終生，警分局將加強掃黑、緝毒及肅槍之堅定決心，杜絕幫派勢力、街頭暴力及毒品侵入校園。

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(中時)