清明掃墓趁早 周五變冷又下雨

2018年04月02日 12:15 中時 廖德修

想利用清明節連假掃墓祭祖的民眾要注意了，最好在4日、5日（周四）完成。氣象局預報員林伯東表示，周四夜間開始變天下雨，氣溫也跟著下降；周五晚間、周六、周日最低溫約攝氏14、15度，冷空氣的強度介於東北季風與大陸冷氣團之間；周六晚至周日清晨最冷，沿海及空曠地區可到13度。

林伯東說，明天至周四各地大多為多雲到晴的好天氣，僅東半部偶有零星雨。各地山區在中午過後易有局部熱對流發展，並可能往附近區域擴展，提醒民眾午後在山區及近山區活動留意天氣變化。氣溫方面，晨間舒適，白天溫暖，但紫外線指數有些偏高，高溫可至29、30度，掃墓或外出活動需注意防曬並補充水分。

清明節當晚鋒面南下，隔天周五通過台灣，除了各地降雨機率明顯提高，中部以北及宜蘭、花蓮地區的民眾亦可感受到氣溫明顯下降，南部及台東降溫的時間則稍微延遲些。所幸下雨的時間不長，周六便由溼冷轉乾冷，上半天仍有小範圍降雨，下半天降雨緩和，各地雲量亦減少。

周末晚至周日（８日）晨間，受冷空氣及輻射冷卻影響，預計是氣溫最低的時段，最冷的時段可至13度。林伯東說，以目前的資料研判，冷空氣的強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，但其強度及確切影響的時間仍可能有所修正。總之，清明連假前兩天晴暖稍熱，後三天先溼冷再乾冷。

氣象專家吳德榮則說，周日白天起氣溫回升，西半部高溫約在23至25度。下周一清晨因輻射冷卻作用仍強，氣溫偏低，但白天大幅回暖，西半部最高溫又將升27至29度左右，日夜溫差非常大，達12度以上。

(中時)