吃太多太好？！新北學齡前兒童要尿檢、量腰圍

小朋友問朱立倫「市長你有沒有乖乖刷牙？」逗得朱立倫哈哈大笑（吳岳修攝）

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中時
吳岳修

台灣每10名學童就有3人過胖，兒童患腎病比率也有成長趨勢，新北市首創將「尿液檢查」、「腰圍量測」列入學齡前兒童健康檢查項目，亞東醫院小兒科醫師陳家駿說，現代人營養過剩、生病用藥不當，臨床曾發現有學童出現短暫血尿，預防式的篩檢提早發現問題，才能把握黃金治療期，讓孩子更健康。

新北市長朱立倫今天上午到市府員工實驗幼兒園，陪小朋友健康檢查，朱立倫親切詢問正在等待口腔檢查的小朋友「有沒有乖乖刷牙？」，小朋友齊聲回答有後，一名小朋友突然問朱立倫「那市長你今天有沒有也乖乖刷牙？」逗得朱立倫哈哈大笑。

新北市衛生局發現，去年新北市受檢的4萬9450位兒童中，學齡前兒童BMI過重及肥胖約佔24％，聽力異常約3.9％，視力異常約14％，身體異常7.6％（第一名為齲齒），今年針對就讀幼兒園中班（101年9月2日到102年9月1日出生者）或同年齡層的設籍兒童，提供醫療團隊免費的整合式健康檢查，家長也可帶孩子到全市29個衛生所檢查，針對聽力、視力、口腔塗氟、五官與四肢的身體理學及兒童發展估等服務，今年更加入「尿液檢查」、「腰圍量測」的項目。

衛生局說，4月是「兒童顧齒月」，6歲以下可每半年免費塗氟一次，6到9歲的國小一、二年級學生免費窩溝封填，12歲以下的學童到新北市合約牙科門診免掛號費。

(中時)

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