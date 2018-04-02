沈建宏和鄭捷短暫同房　笑虧是元介15秒床戲速決

沈建宏（左）跟是元介在片中演出兄弟情深。（粘耿豪攝）

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演員王琄（左起）、沈建宏、王樂妍、是元介一起出席1日晚間金穗獎閉幕片。（粘耿豪攝）
導演周美玲（左二）喜歡啟用合作過的演員，看看彼此有沒有進步。（粘耿豪攝）
徐若瑄透露即將復工。（粘耿豪攝）

由周美玲執導，沈建宏、是元介、王琄、王樂妍主演的中天電視電影《阿青，回家了》，1日晚上為金穗獎閉幕片放映，電影拍攝手法寫實，探討弱勢、廢死、校園霸凌等社會議題，其中有一幕是沈建宏在偵訊室裡接受質詢，拍完後才得知死刑犯鄭捷也曾在此偵訊，沈表示現場氣氛陰沉，「桌上的檯燈會一暗一亮。」

除了沈建宏短暫跟鄭捷「同房」過之外，王琄更當過鄭捷的老師，她說：「當時看到捷運的新聞，才發現我某個暑假教過他，那時候他才國小4年級，就常常一個人躲在角落，感覺頭頂上烏雲密布。」

沈建宏跟是元介在片中演出兄弟，沈飾演罹患妥瑞氏症併發穢語症的弟弟，哥哥是元介化身工人，努力想讓弟弟獨立，兩個角色各有難度，沈為了詮釋發病時的抽動，演的第一天就有落枕現象，還導致脖子肌肉發炎；是則在殺青後久久無法脫離角色沉重的心情，飛去日本大肆血拚洗滌內心陰鬱。

而王琄演出受害者家屬，參考社會新聞，設想「小燈泡」媽媽的心境，她說：「經過黑暗淬鍊，我們還相不相信善良？」殺青後她也難脫去角色情緒，自嘲是「請神容易、送神男」，她靠著逛街、買菜這種最平實的方式，擺脫沉重心情。

有趣的是，是元介跟王樂妍在電影裡演男女朋友，有場15秒的激情床戲，影廳裡沈建宏暗虧他：「哥你怎麼只有15秒？好快！」是元介開玩笑反擊說：「真的要拍我怕這片長不夠長。」王樂妍更尷尬說：「我都忘記有床戲，超後悔叫男朋友來看的！」幸影廳內王的男朋友大方伸出雙手，對是的演技比出讚。

1日晚上除了有演員跟劇組一起看電影之外，還有徐若瑄、陳奕、李千娜、許萌希、允嵐、安于晴等人到場觀影，李千娜還在映後問兩位男主角：「你們怎麼越看長得越像親兄弟？」是元介表示：「我跟沈建宏認識10年了，結果我們一個組『元衛覺醒』，另一個組『AK』，怎麼會這樣。」

沈建宏的小阿姨徐若瑄也透露自己復工進度，告別年初喪父之痛，形容自己是「烏龜4肢伸出殼，就差烏龜的頭準備浮出水面」，日前被爆接演國片《紅衣小女孩3》的女主角，她回答：「很多劇本在看，現在已兼顧家庭為主，所以1年只會接1、2部戲，希望是比較有挑戰性的角色。」

(中時)

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