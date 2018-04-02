小朋友哭哭 仿冒POLI、佩佩豬被關進警局

警方查獲仿冒玩具、文具2千餘件，侵權市值約50萬元。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
警方查獲仿冒玩具、文具2千餘件，侵權市值約50萬元。（葉書宏翻攝）
警方查獲仿冒玩具、文具2千餘件，侵權市值約50萬元。（葉書宏翻攝）

韓國卡通「POLI波力救援小英雄」，因主角POLI（波力）為警車的化身，時常給予同伴救援，正義形象深植人心，更深受小朋友喜愛，彭姓男子看準商機，從大陸進口仿冒「POLI」、「粉紅佩佩豬」、「迪士尼」等商標玩具，警方獲報前往新竹縣查緝，當場查獲仿冒玩具、文具2千餘件，侵權市值約50萬元。

「POLI」商標周邊玩具熱賣，原廠公司卻發現有許多仿冒品在網路上販售，保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊受理報案後，調查、蒐證後，日前持搜索票至新竹縣某網拍公司執行搜索，當場查獲仿冒玩具、文具2千餘件。

警方表示，仿冒玩具從大陸低價進口，玩具品質相當粗糙，塑料常見脫漆現象，且均未貼有經濟部標準檢驗局安全檢驗標章，使用上恐有安全疑慮。

警方呼籲，4月4日兒童節即將到來，許多家長會購買玩具送給小朋友，應慎選購買管道，也要注意玩具包裝上是否有標示製造商、進口商資訊及相關安全檢驗標章，避免買到仿冒或不合格之劣質玩具，除求償無門外，也恐傷害到國家未來主人翁。

另我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

警方呼籲，民眾選購買相關商品時，除認明商標品牌外，避免造成消費糾紛；警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。

(中時)

變態！極道男自創討債三部曲 逼… 假高富帥親暱喊「老婆」 熟女險…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。