小朋友哭哭 仿冒POLI、佩佩豬被關進警局

2018年04月02日 12:51 中時 葉書宏

警方查獲仿冒玩具、文具2千餘件，侵權市值約50萬元。（葉書宏翻攝）

警方查獲仿冒玩具、文具2千餘件，侵權市值約50萬元。（葉書宏翻攝）

韓國卡通「POLI波力救援小英雄」，因主角POLI（波力）為警車的化身，時常給予同伴救援，正義形象深植人心，更深受小朋友喜愛，彭姓男子看準商機，從大陸進口仿冒「POLI」、「粉紅佩佩豬」、「迪士尼」等商標玩具，警方獲報前往新竹縣查緝，當場查獲仿冒玩具、文具2千餘件，侵權市值約50萬元。

「POLI」商標周邊玩具熱賣，原廠公司卻發現有許多仿冒品在網路上販售，保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊受理報案後，調查、蒐證後，日前持搜索票至新竹縣某網拍公司執行搜索，當場查獲仿冒玩具、文具2千餘件。

警方表示，仿冒玩具從大陸低價進口，玩具品質相當粗糙，塑料常見脫漆現象，且均未貼有經濟部標準檢驗局安全檢驗標章，使用上恐有安全疑慮。

警方呼籲，4月4日兒童節即將到來，許多家長會購買玩具送給小朋友，應慎選購買管道，也要注意玩具包裝上是否有標示製造商、進口商資訊及相關安全檢驗標章，避免買到仿冒或不合格之劣質玩具，除求償無門外，也恐傷害到國家未來主人翁。

另我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

警方呼籲，民眾選購買相關商品時，除認明商標品牌外，避免造成消費糾紛；警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。

(中時)