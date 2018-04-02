賣場儲值卡成詐騙工具 28歲女遭騙刷20萬元

2018年04月02日 12:33 中時 馮惠宜

量販店發行不記名現金儲值卡竟成為詐騙工具！台中28歲劉小姐去年底遭第一次見面林姓網友誆騙到家樂福刷卡買20張、每張儲值1萬元的禮物卡，未料她刷卡後，店員儲值後竟將禮物卡全交給林男，林男也藉故離去，她才驚覺被騙；劉女2日在消基會台中分會兩位律師陪同下召開記者會，揭露這項詐騙新手法，律師劉秀蘭強調，禮物卡為不記名儲值卡，業者交付時直接把卡給非付款人，不符交付程序。

劉女是去年12月28日和林姓網友相約見面，林男聲稱是當舖第二代，被父逐到台中分店工作，有業績壓力，希望她協助假刷卡購買一筆黃金，她當時只是好心，就依林男所說到附近家樂福大墩店刷卡20萬購買20張、每張儲值1萬元的禮物卡，當她簽名付款時，櫃台小姐直接就把20張禮物卡交給林男，但林男拿了卡後藉故落跑，她驚覺被騙刷下20萬元。

事後她報警，警方依她提供對方身份證字號發現林男行騙大台北都是用相同手法，她也向家樂福客服反應希望追回這20張禮物卡，但對方卻告知無法止付。

劉女2日在消基會台中分會義律師劉秀蘭、李東炫陪同下召開記者會，消基會台中分會總幹事劉維寧指出，希望藉此呼籲消費者注意量販店賣場所發行之現金儲值卡，可能會成為詐騙工具；劉秀蘭則強調，目前各超市、量販發行的儲值卡多為綁會員卡加儲值，只有家樂福禮物卡為不記名方式，因而店家交付時應更謹慎，怎麼可以把價值20萬的卡交給非付款的人。

(中時)