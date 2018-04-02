假高富帥親暱喊「老婆」 熟女險掉愛情陷阱

自稱證券操盤高手「小魏哥」，在網路以帥哥照塑造高富帥形象，在網路對熟女甜言蜜語愛情詐騙投資。（陳淑芬翻攝）

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38歲苗栗單身陳姓女子，一個多月前在網路認識自稱是香港證券操盤高手「小魏哥」，他在臉書用酷似年輕版彩妝師Kevin的大頭照，高富帥「小魏哥」在Line展開溫情攻勢甜言蜜語取得陳女信任，力勸她投資美金2千元，大賺40萬元後，要來台與她共度一生。陳女到銀行匯款，經行員與警方聯手揭開這樁網路愛情詐騙案。

保七總隊第1大隊調查，陳女在臉書認識「小魏哥」，兩人從未見面，「小魏哥」向陳女指稱，他叔叔在香港開證券公司，他是香港代客操作股票的高手。「小魏哥」一個多月來透過line群組，極盡甜言蜜語之能事，「老婆」長、「老婆」短的展開攻勢，誘騙陳女掉進愛情陷阱。

「小魏哥」近日告訴陳女，剛好有一個賺飽飽的澳洲客人臨時不能繼續投資出現難得的空缺。因為太愛陳女，為她爭取頂替缺額，只要匯美金2000過去，就有機會大賺40萬美金，賺到錢後，就會來台和她共度一生。

陳女不疑有他，在3月30日上午到台灣銀行苗栗分行要辦匯款2千元（約新台幣5萬8千元），因陳女在櫃檯辦手續時不斷滑手機，引起行員的注意，通報臺銀的保七警方。陳女指稱，只是網路投資匯款，而且是朋友的公司，絕對沒有問題。銀行及警方查證卻發現，陳女匯款的帳號是「個人帳號」而不是「公司帳號」，並一再分析網路詐騙手法。

陳女才恍然驚覺地說，「小魏哥」是在網路上認識，而且從來沒有見過面，原來，她掉進一場網路投資愛情詐騙案，感謝警方協助，她及時踩煞車而未造成金錢損失。

(中時)

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