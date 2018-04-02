陸對美128商品加徵關稅 陸媒：美跟「中國可能妥協」的幻想說拜拜吧

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貿易戰火持續燃燒，大陸國務院正式公佈了對美國7類128項進口商品加徵15％至25％關稅，並於2日起開始生效。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，中方一周多前公佈的對美鋼鋁關稅報復措施落下了「實錘」。這份報復清單規模與美國鋼鋁關稅給中方造成的損失對等，展示了中方誓不妥協、將對美方所有無理徵稅開展對等報復的決心。「如果說華盛頓在今天之前尚存中國可能不反制或者只做象徵性反制一絲幻想的話，那麼此時此刻它可以同這樣的幻想拜拜了。」

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》2日發表社評「中國報復美加征關稅落下實錘」指出，中美貿易戰已經擦出火花，儘管雙方都不公開說這就是貿易戰。4月2日生效的報復行動是對川普政府3月早些時候加征鋼鋁關稅涉及中國部分的還擊。

社評稱，這份報復清單涉及了總額約30億美元的水果、豬肉等美國產品，報復規模與美國鋼鋁關稅給中方造成的損失對等。這再清晰不過地展示了中方誓不妥協、將對美方所有無理徵稅開展對等報復的決心。如果說華盛頓在今天之前尚存中國可能不反制或者只做象徵性反制一絲幻想的話，那麼此時此刻它可以同這樣的幻想拜拜了。

社評稱，西方有一些人一直認為北京好面子，「嘴硬」是表演給國內看的，最後很容易讓步，其實他們恰恰看反了。真正想得多、顧面子的是華盛頓，他們隨時要琢磨什麼樣的面子最有利於接下來的選舉。

社評強調，美國的經濟實力根本不足以支持華盛頓逼中國結城下之盟的野心，如果說有些美國人以為可以動用經濟之外的手段脅迫中國就範，那麼近來朝鮮半島局勢的動向，以及中國在南海的行動都在告訴那部分美國人，此路行不通。

至於美方3月22日根據301調查單獨宣佈對中國600億美元進口商品加徵關稅，相關的中方報復措施尚未公佈，不過中方報復措施的出台是十分確定的事情。有分析認為，中方相關報復措施最可能在美方公佈具體加稅清單後很快出台。

(中時)

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