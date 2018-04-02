陸對美128項進口商品加徵關稅 未來或更強硬

2018年04月02日 15:33 中時 楊家鑫

大陸國務院公佈對美進口128項商品清單加徵15%至25%關稅，引起國際輿論關注。英國《金融時報》報導稱，這是對川普政府3月初宣佈的鋼鋁關稅的報復，而非針對川普簽署的600億清單備忘錄，「這意味著北京未來可能會做出更強硬的回應」。此外，由於清單中包含大量農產品，俄羅斯衛星通訊社報導稱，俄農產品未來或在中國市場上取代美國產品，可能涉及豬肉、葡萄酒類和大豆等。

大陸宣布自2日起對原產於美國的七類128項進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵15%至25%關稅。消息一出，引起國際輿論關注。

英國《金融時報》網站2日報導稱，這份清單與北京上月提議的措施相一致，當時北京表示，計畫對30億美元美國進口產品徵收關稅，這一回應被認為是相對有分寸的，因為它沒有包括大豆等美國主要出口產品。2017年，美國向中國出口了約140億美元的大豆。

報導稱，最新宣佈的這份關稅清單是對川普政府3月初宣佈的鋼鋁關稅的報復，而不是針對川普在3月晚些時候作出的對高達600億美元中國進口產品徵收25%關稅的承諾。「這意味著北京未來可能會做出更強硬的回應」。

另一方面，俄羅斯媒體則一陣狂喜，俄羅斯衛星通訊社以「俄農業產品或在中國市場上取代美國產品」為題刊文稱，有俄羅斯專家強調，清單包含大量農產品，一系列俄農產品或將有機會出口到中國，包括豬肉、葡萄酒類產品和大豆等。

報導稱，全俄中小企業社會組織「俄羅斯支柱」主席亞歷山大‧加里寧認為，美國與中國的貿易戰可能使俄農產品在中國市場上取代美國產品。「美中貿易戰導致中國將尋找其他更可預測的供應商到自己的市場上。畢竟一直都存在選擇，這個選擇有利於那些與你談話如同朋友的人，這時存在可靠性和相互尊重。」

(中時)