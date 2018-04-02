她天使臉蛋、魔鬼身材…竟是詐騙集團幹部

長相清秀的管女穿著T恤及牛仔褲、布鞋，至台中火車站置物箱內取出詐騙贓款。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時
警方查扣詐騙集團聯絡用的手機2支、12張人頭帳戶金融卡、贓款新台幣51萬7000元。（張妍溱翻攝）

警方破獲詐騙集團車手犯案新手法，從事某直銷公司業務的30歲輕熟女管姓女子身材好、臉蛋漂亮，思緒敏捷能躲避警方查緝頗受組織重視，日前她以「火車站寄物櫃」成功日領贓款51萬7000元，她遭警方逮捕無奈表示，這幾年直銷界面臨數位化，傳統直銷市場的競爭趨於更加激烈，缺錢鋌而走險，警訊後依詐欺罪嫌移送法辦，法院裁定收押。

「首見女性幹部！」有員警表示，詐騙集團鮮少有少女車手，有詐欺、公危前科的管女月薪就有30000元，猜測應是幹部級，另提領還有3％獎金，若以每日領50萬贓款光一天就有15000元，每月恐領近50萬元，拚很大。

警方表示，不讓詐團車首流竄，早已布點在各ATM鎖定提領現金的可疑人士，管女疑知警方早已鎖定，於是改變策略改以「定點式取款」但其行蹤遭已被警方跟監，員警趁管女來和前來收款25歲謝姓車夫碰面取款時埋伏一旁，成功逮人。

警方發現，長相清秀的管女當天打扮跟年輕學生妹一樣，穿著T恤及牛仔褲、布鞋，快動作穿梭人群至台中火車站置物箱內取出包裹，當場查扣詐騙集團聯絡用的手機2支、12張人頭帳戶金融卡、贓款新台幣51萬7000元。

(中時)

疑久病厭世 8旬翁家中自焚成焦屍 拉瓦克部落11戶拒絕安置 可申請…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。