她天使臉蛋、魔鬼身材…竟是詐騙集團幹部

2018年04月02日 12:58 中時 張妍溱

警方查扣詐騙集團聯絡用的手機2支、12張人頭帳戶金融卡、贓款新台幣51萬7000元。（張妍溱翻攝）

警方破獲詐騙集團車手犯案新手法，從事某直銷公司業務的30歲輕熟女管姓女子身材好、臉蛋漂亮，思緒敏捷能躲避警方查緝頗受組織重視，日前她以「火車站寄物櫃」成功日領贓款51萬7000元，她遭警方逮捕無奈表示，這幾年直銷界面臨數位化，傳統直銷市場的競爭趨於更加激烈，缺錢鋌而走險，警訊後依詐欺罪嫌移送法辦，法院裁定收押。

「首見女性幹部！」有員警表示，詐騙集團鮮少有少女車手，有詐欺、公危前科的管女月薪就有30000元，猜測應是幹部級，另提領還有3％獎金，若以每日領50萬贓款光一天就有15000元，每月恐領近50萬元，拚很大。

警方表示，不讓詐團車首流竄，早已布點在各ATM鎖定提領現金的可疑人士，管女疑知警方早已鎖定，於是改變策略改以「定點式取款」但其行蹤遭已被警方跟監，員警趁管女來和前來收款25歲謝姓車夫碰面取款時埋伏一旁，成功逮人。

警方發現，長相清秀的管女當天打扮跟年輕學生妹一樣，穿著T恤及牛仔褲、布鞋，快動作穿梭人群至台中火車站置物箱內取出包裹，當場查扣詐騙集團聯絡用的手機2支、12張人頭帳戶金融卡、贓款新台幣51萬7000元。

(中時)