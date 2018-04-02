貿易報復下 5000箱紅酒突然叫停運送中國

2018年04月02日 16:30 旺報 林永富

中美貿易互相制裁之下，在美國加州舊金山附近的利弗莫爾谷，是美國葡萄酒生產最集中、最著名的地區。有大約5000箱的葡萄酒在等待被運往中國時，被突然叫停。

威迪酒莊威迪家族產業國際銷售副總裁Michael Parr說，該公司將中國列為十大市場之一，並在關稅談判爆發時暫停發貨。令Parr擔憂的，並不僅僅是這5000箱葡萄酒幾個月內都去不了中國，企業家們最怕的，是失去未來。

據悉，在美國葡萄酒的出口額中，約7900萬美元的葡萄酒到達中國市場。雖然僅占出口的5%，但釀酒商表示，即使他們現在有能力負擔中國市場的損失，中國對該行業的未來也至關重要。

中國大陸財政部4月1日深夜發布，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅。其中，對水果及製品等120項進口商品加徵關稅稅率為15%，對豬肉及製品等8項進口商品加徵關稅稅率為25%。於4月2日起實施。這被認為是對3月23日美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅的回應。

不僅僅是葡萄酒，產自美國的豬肉、水果、堅果等農產品成為重要的徵稅對象。中國是美國農產品的第二大消費國，僅次於加拿大。《華爾街日報》稱，中國的關稅將讓低迷的美國農場經濟進一步惡化。

(旺報)