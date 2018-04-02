保了險卻無法獲賠　農民埋怨釋迦保單

2018年04月02日 13:15 中時 楊騰凱

農委會今日舉辦「農業保險制度及立法公聽會」，盼年底完成立法，但農民提到，台東卑南鄉有釋迦農因焚風受損，但保單是保全鄉釋迦收益，受災農戶屬少數，全鄉收益仍達正常水準，導致農民保了險卻無法獲賠，理賠精準度仍不足，制度有待改善。

農委會主任秘書胡忠一表示，台灣平均每年的農業天災損失達126億元，但政府提供的災害現金救助1年僅35億元，只能填補損失的25％，為了協助農民復耕，維繫糧食生產，需要農業保險分散風險，農委會自2015年開始試辦農業保險，如今已有芒果、釋迦、石斑魚、水稻及禽流感等7種保單，去年保險金額來到7億元，比前年成長6億元，顯示農民有需求，必須加強推動，希望《農業保險法》今年底能通過立院審查，以落實對農民的保障。

農金局代理局長李聰勇指出，《農業保險法》訂定後，將成立財團法人農業保險基金作為專責單位，持續累積準備金，當發生巨大災害時，將有巨額賠款能力，同時訂定《農業保險法》，也凸顯政府推動農業保險的決心，以及補助保費的責任，法令將規定政府保費補助會以50％為原則。

台東地區農會總幹事李建通表示，釋迦保險去年推出後，農民起初反應不錯，但今年春節前後釋迦遭遇焚風災害，約有100公頃受損，掉果率約80％到90％，受災農民幾乎沒有收成，只能以淚洗面，原本還慶幸保險可以理賠，但可惜的是，釋迦保險是以整個卑南鄉的收入情況為準，全鄉收入下跌才理賠，由於卑南鄉釋迦種植面積約2000公頃，此次100公頃受害，未衝擊整體收入，導致無法獲賠。

李建通指出，卑南鄉地形狹長，由南到北開車需要40到50分鐘才能走完，但焚風災害只集中在小部分區域，建議保險基準應縮小至村、里，才能解決問題，否則有農民果實掉光毫無收成，卻又無法理賠，農會替農委會宣導保險時，恐會遭農民唾棄。

胡忠一指出，先進國家是用過去5年的收成數據，當作計算費率的依據，台灣農業保險正在推展之初，缺乏長期數據可以觀察，精準理賠還尚待落實，此部分農委會將積極處理，加強研究。

(中時)