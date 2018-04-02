西安引才3個月遷入24萬人 增長11.5倍

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今年以來，西安市戶籍和人才政策持續發力，相繼出台了力度空前、寬鬆優厚的「人才新政」、「戶籍新政」、「人才安居辦法」等人才政策「升級版」。推出之後效果顯著，西安市公安局治安管理局戶政處統計，光是今年第一季，市外遷入共244978人。其中博士以上392人，碩士研究生6689人，增長是2017年同期的11.5倍。

目前，西安市招才引智工作，利用高校校友會資源，新建西安市駐美國矽谷、澳洲雪梨、德國柏林等3個人才聯絡站，向海外校友和留學生宣傳人才新政和人才需求。設立政府特聘崗位面向全球公開招聘高層次人才；赴北京、上海等重點城市42所重點高校開展70場招才引智專項活動。

該市攬才政策包括一系列優惠補貼政策；鼓勵創業方面，除了提供免費的創業培訓和創業實訓外，還有信用額度50萬元（人民幣，下同）的大學生創業政府貼息貸款、獎勵額度的10萬元創業大賽以及5到20萬的專案資助。設立「西安英才獎」，最高給予150萬元獎勵。

安居保障方面，博士可申請3年每月1000元的租房補貼，大學生全部納入公租房保障範圍，優先予以保障。戶籍遷入方面只需網上提供身份資訊和學歷證書，實行「零跑路」落戶。

生活保障方面，博士享受5年10萬元的安家補貼，並對ABCD類人才實行「綠卡通」，在醫療、子女就學等方面「一卡在手，處處綠燈」。

今年第一季，市外遷入共244978人。其中博士以上392人，碩士研究生6689人，本科（大學）74960人，大專50233人，中專、技校17796人；人才引進9851人。而對比2017年第一季度，市外遷入僅26130人。是2017年同期的11.5倍。

(旺報)

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