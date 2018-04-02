影》解決洋基「怪力男」 吳昇桓本季首救援成功

吳昇桓拿下本季首場救援成功。(美聯社)

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中時電子報
史莫克(右)單場雙響炮含一發滿貫炮，囊括6分打點。(美聯社)

新球季尋找落腳處一波三折，韓籍投手「大魔神」吳昇桓用好表現證明新東家藍鳥眼光沒錯。2日面對洋基9上登板，雖然被賈吉(Aaron Judge)敲出安打，但順利解決「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，助藍鳥7比4穩穩守成，自己笑納本季首場救援勝。

2016年堪稱紅雀「守護神」，吳昇桓上季表現不佳，季外原本要加盟遊騎兵，卻因體檢右手肘有問題遭遊騎兵「退貨」，輾轉披上藍鳥戰袍，中間還一度因簽證問題，遲遲等到3月22日才在熱身賽登板，不過表現令球團經驗。

開季吳昇桓也不枉藍鳥器重，2日在球隊7比4領先時登板關門，K掉桑契斯(Gary Sanchez)再讓賈登納(Brett Gardner)擊出飛球接殺，被賈吉敲安，但隨後5顆球解決史坦頓，拿下本季首場救援勝。

藍鳥隊贏球不得不提重炮史莫克(Justin Smoak)，他7局下先扛兩分炮，助藍鳥追到1分差，8局下二、三壘有人，洋基投手羅伯生(David Robertson)四壞敬遠重炮唐納森(Josh Donaldson)，選擇和史莫克對決，遭看扁的史莫克毫不留情一棒扛出中外野，滿貫炮狠狠打臉洋基菜鳥教頭艾倫波恩(Aaron Boone)。

(中時電子報)

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