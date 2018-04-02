圖輯》感動到狂拍手 金正恩破天荒看南韓女團表演

2018年04月02日 13:08 中時電子報 蔡萱

南韓女團Red Velvet在平壤表演。(圖/美聯社/朝中社)

金正恩和李雪主出席藝術團演出。(圖/美聯社/朝中社)

北韓最高領導人金正恩1日攜手妻子李雪主，觀看由眾多南韓女團、歌手表演，這也是北韓最高領導人破天荒首次在平壤觀看南韓藝術團的演出。驚喜現身的金正恩在表演期間還不斷拍手，表達對演出的滿意。北韓官媒也表示金正恩當天也十分感動和激動。

南韓藝術團周日傍晚在東平壤大劇院舉行表演，這場名為「春將至」的演出，是兩韓自冬季奧運期間後再一次友好的藝術交流，演出歌手包括南韓知名女團Red Velvet、少女時代成員徐賢、趙容弼、李仙姬、崔辰熙等。

金正恩攜手夫人李雪主現身捧場，兩人在觀看演出時頻頻鼓掌，演出結束後還一一與表演藝握手。金正恩甚至還對表演藝人表示，兩韓應該經常舉行文藝演出，更提議秋天可在首爾舉行一場「秋到來」演出。據傳金正恩妹妹金與正及最高人民會議委員長金永南也都有出席，給足了這場藝術交流面子。

數十位南韓藝人在平壤舉行「春將至」藝術交流表演。(圖/美聯社/朝中社)

金正恩（左）觀看韓國藝術團的演出，與南韓文化體育觀光部長官都鐘煥交談。（圖/美聯社）

金正恩觀看完表演以後，心情愉悅地和南韓關於談話。(圖/美聯社/朝中社)

金正恩、李雪主在表演結束後和知名南韓女團Red Velvet等南韓藝人合照。(圖/美聯社/朝中社)

北韓女服務員在機場接待南韓藝術團。(圖/美聯社)

青瓦臺官員表示，雖然金正恩現身表演會場，並不是雙方事先商定的，但這是件好事，金正恩也說禮尚往來是人之常情，這有助於促進兩韓和解與對話

北韓官方媒體《朝中社》也在隔天報導，金正恩當天看到北韓人民加深對南韓大眾藝術的了解並熱情歡呼，感到特別激動和感動，希望以南韓藝術團此次訪平壤為契機，展現韓民族的團結一致。

(中時電子報)