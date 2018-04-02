梁靜茹凌晨憶亡父 意外曝過去艱辛身世逼哭人！

梁靜茹今晨憶亡父，曝光高中時爸爸就過世、小小年紀就扛起家庭責任的艱苦身世。(中時資料照片)

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中時電子報

清明時節，是華人家庭藉掃墓以追思故人的重要節日，氣氛往往在溫馨中帶點寂寥，「情歌天后」梁靜茹亦是如此，她清晨在臉書貼文，憶起了已過世20多年的父親，透露過兩天要去爸爸墳前說說話，娓娓道來當年失去父親的悲傷與強作堅強，悽苦身世讓人不忍鼻酸。

梁靜茹憶亡父，不僅是清明才想起爸爸，實際上「我常常在夜裡也會跟他說話」，天后說，到墳前見爸爸，會讓她想起悲痛交織的那一年，當時她還在念高中，「措手不及還沒來得及長大，就接受了目睹他在棺木裡在醫院回家那一幕的心痛」，而20年來，梁靜茹不曾忘記跪迎父親棺木回到家門時，自己跟弟弟哭到心碎的那一幕，「對未來的依靠沒有任何一個人」，連母親都差點暈過去。

梁靜茹讓父親長眠在山明水秀之處，她將在那兒為爸爸點根菸、準備一杯他最愛的奶茶，忍不住嘆「如果你還在，你會不會還是我的靠山，微笑著驕傲著我的表現，對你的朋友說，看這就是我的女兒，她好棒」，也想知道「你走的時候還不到四十歲，那麼你的人生有沒有感到圓滿？」。

梁靜茹想告訴爸爸，家裡一切都好，不用擔憂，「你的兩個兒子我都有努力照顧好，媽媽我也已經能夠給她無憂的生活」，她輕輕問聲「你好嗎？」，表示下輩子還要當爸爸的女兒，「陪你終老，和你聊聊人生」，直呼唱歌天賦是爸爸給予的，「對待人事物的善與愛，是你和母親留給我的最好的禮物」，其實梁靜茹看來柔弱，其實個性堅強，當時梁爸過世，家境不好的她，從小拿著比自己高的掃帚打掃，10歲洗全家的衣服，16歲就騎著機車去買菜回家煮飯給弟弟們吃，一間扛起家事，相當獨立堅強。

(中時電子報)

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