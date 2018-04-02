宜蘭縣文化局送兒童節大禮 童玩節護照一律100元

宜蘭縣政府今年將童玩節「童玩護照」優惠對象擴大到全國各縣市的國中、小學生，皆可享有100元的優惠價。（胡健森攝）

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2018宜蘭國際童玩藝術節預定在7月7日至8月19日在冬山河親水公園舉辦，宜蘭縣政府文化局也選在兒童節前夕，宣布要送給全國的國中、小學生一份兒童節禮物，將原本只限定宜蘭縣民及宜蘭縣學生的童玩護照百元優惠，放寬到全國各縣市都適用，只要在6月1日至6月24日的童玩護照線上預購期間提出申請，都可享有100元的絕佳優惠。

宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，每年夏天宜蘭就是一個聯合國，受邀的各國表演團隊會到宜蘭共襄盛舉，至今已累積94個國家、300多個表演團隊受邀到宜蘭演出，今年新邀請的國家是奧地利，累積國家數也將達到95國，表演團隊充滿各地的民族色彩，讓來自世界五大洲的表演團隊在觀眾面前精彩呈現。

今年童玩節以「童心大進擊」為主題，整體規劃環繞「演出、展覽、遊戲、交流」4大主軸，在遊戲設施方面今年有突破性創舉，將過去分成5大池、內容各異的水域設施，改成串連在一起，設計了1個超大量體的大型遊具，將3個水池連結在一起，並且連結到陸域設施，成為更受歡迎的「水陸套餐」，希望能提供遊客新的體驗及不同視覺效果。

除了活動主場地冬山河親水公園，今年也將加強民間文化交流，納入博物館家族、社區、觀光工廠等共同舉辦「童玩夏令營」，另結合12個鄉鎮市公所擴大舉辦「請進來、走出去」，要讓今年的童玩節在整個宜蘭縣遍地開花。

不僅活動內容精彩，縣府也推出極為誘人的票價優惠，原本不限入園次數的「童玩護照」，外縣市民眾大人500元、小孩400元，但縣府考量童玩節是由官方舉辦的節慶活動，更是聯合國教科文組織「國際民俗藝術節協會」在亞洲唯一邀請認證的藝術節活動，李志勇說，為了吸引更多國人一同參與，因此在今年推出全國各縣市國中、小學生「童玩護照」一律100元的優惠活動，機會十分難得，廣邀全國大朋友、小朋友一起到宜蘭共襄盛舉，一同領略童玩節的美好。

童玩護照線上預購期間自6月1日起至6月24日止，民眾可在預購期間至童玩節售票系統網站申請，宜蘭縣文化中心也開放現場協助民眾線上申辦服務，在網路預購開放前，主辦單位也接受團體以紙本方式報名，時間自4月23日起至5月31日止，相關報名資料可於開放申請時至宜蘭縣政府文化局官網下載。

(中時)

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