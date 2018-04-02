年底九合一大選 中選會評估至少2公投案綁大選

2018年04月02日 14:38 中時 郭建伸 、 方濬哲

立法院內政委員會今排定中選會主委陳英鈐來專案報告，就《公投法》修正後檢討制度。綠委張宏陸問，年底選舉可能有不少公投案，詢問中選會有幾件？陳英鈐備詢時說，至少有2案以上，很可能是5、6案，但有有可能10案以上。

陳英鈐說，如果公投案有大的政黨、團體支持，通過的機率就很高，但目前很難預估。但此話一出遭張宏陸反駁，認為以前選委會都會提出預估投票率，才能安排選務工作人力，怎麼可能會沒辦法預估？

陳英鈐說，因為怕公投案說出後會影響正在連署的人，可能「2、5、10案」，但只要一講出來，連署的人就會抗議「是不是看不起我們？」他說，只要超過兩個公投案綁大選，包含選票印製、領票、開票，都會對選務造成很大衝擊。

陳英鈐也說，因為《公投法》規定18歲就有投票權，屆時就必須跟公職選舉投票「分開領票、造冊」，且全台有4萬5000個投開票所，不僅要增加選務人員，開票也是一大問題。但張宏陸則直言，外界都預供可能有10幾個公投案，究竟中選會準備好了沒？

陳英鈐說，至少有2案以上，很有可能5、6案，也有可能更多到10幾案，強調中選會日夜都在準備。張宏陸則批評，如果年底選舉辦不好，若出任何問題，「責任你（陳英鈐）扛得起嗎？」直言中選會沒有充分準備。

(中時)