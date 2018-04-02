迎接考季 宜蘭舉辦文昌護佑祈福活動

2018年04月02日 14:13 中時 胡健森

每年5月起各項升學考試與國家考試陸續登場，結合宜蘭市文昌宮200年慶，宜蘭市公所將在14日上午在宜蘭市文昌宮舉辦「文昌護佑祈福暨文昌宮200年慶」活動，將由宜蘭市長江聰淵帶領禮生循古禮祭拜，虔心祈求文昌帝君庇佑考運順遂，讓考生能夠平安順興「中狀元」。

在文化傳統習俗中文昌帝君主宰人間功名利祿，香火鼎盛的宜蘭市文昌宮已有200年歷史，是目前宜蘭縣奉祀文昌帝君歷史最悠久的廟宇，每逢考季總有眾多考生將准考證放於案前，祈求文昌帝君的庇護。

迎接考季的到來以及文昌宮200年慶，市公所擴大舉辦「文昌護佑祈福暨文昌宮200年慶」活動，特別為考生準備具象徵意義的「祈福籃」，籃內裝有芹菜（象徵勤學）、青蔥（聰明）、蒜（勝算）、菜頭（好彩頭）等獻祝供品，另外將贈送給考生Q版圖像的小神衣御守祈福禮及「智慧聰餅」。

市公所另外規劃製作了「金榜題名榜單區」，將印製成文昌筆的祈福卡提供考生自行填寫祈福內容，加蓋上祈福印章，再懸掛在榜單區，意味著考生們都能金榜題名。

宜蘭市長江聰淵表示，考試是考生努力成果的展現，今年市公所為考生舉辦一系列的祭典儀式，希望藉此讓考生體驗傳統古禮，也期盼考生考試能夠順利，更透過品嚐宜蘭市文昌宮的200年慶的平安粥及湯圓，祝福考生金榜題名，讓考生都能夠如願「考取狀元」。

(中時)