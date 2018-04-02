立志中學國中部全力發展資優教育有成

2018年04月02日 14:12 中時 李義

立志中學國中部完成針對小六學生的「2018高雄市議長盃學科能力資優檢測」活動，並由高雄市議會康裕成議長於11日親自主持頒獎典禮，頒發本次檢測表現優秀的同學高雄市議會獎狀。典禮當日國立科學工藝博物館陳訓祥館長也受邀出席，帶來將與立志中學持續策略聯盟簽約合作的好消息。

立志中學國中部近年來在校長江澈及副校長江山定帶領下，推動資優教育有成，由上到下積極整合，為周邊社區國中小提供資源，也為自己學校的學生引進成長的機會。

除了與鄰近的科工館、高師大科教中心策盟合作，並與海洋科大合作「水產科學家」專案，與第一科大合作「環境教育」專案，並與正修科大、文藻科大、樹德科大、義守大學、中山大學等都有實質策略合作課程。

除課程外，立志也重視品格、藝術美學教育，與世界展望會、青少年志工協會等，合作推動志願服務教育、人文關懷及品德教育。

立志也把學校的各項教學資源免費分享給社區的國中小學師生，提供體驗課程與研習課程。

立志中學國中部學生在近年校外各項競賽表現優異，日前剛獲得106學年度高雄市國中數學領域競賽團體第一名金牌獎，107學年雄科班甄選4位學生晉級複試，106年全國科展化學科榮獲第一名，連續三年產出教育會考滿級分狀元，教育部資訊融入教學創新應用榮獲典範團隊，全國機器人比賽榮獲團體總冠軍，AMC8測驗滿分，國際青少年數學家個人金界等佳績頻傳。

近年高雄市少子化嚴重，曾經總量管制的明星國中，近年來幾乎都已解除管制，發生減班，但日前高雄市私立國中新生報到，立志中學國中部與往年相較，報到的學生與歷年相比有增無減，幾近滿額。

(中時)