代父蹲苦牢「衛生棉牌」神準爆紅 沈嶸出獄翻身擁1.3億房產

沈嶸當年因璩美鳳案代父入獄，如今恢復自由10年，成了「神明代言人」，翻身坐擁1.3億房產。(中時資料照片)

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中時電子報

曾當藝人的沈嶸，當年因父親沈野創辦的《獨家報導周刊》，附贈了璩美鳳性愛光碟，因而頂替父親沈野共6人入監服刑，以編號「587」身分在獄中待了354個日子，至今年她已出獄10年，不但早已對「監獄人生」釋懷，也轉型積極經營命理事業，如今坐擁1.3憶房產，成了「神明代言人」儼然谷底翻身。

沈嶸當年擔任《獨家》發行人僅4天，據《蘋果》報導， 雜誌因涉嫌散布璩美鳳光碟遭起訴，她2007年3月服刑，而外界解讀她是為父入獄，因此入獄時眾人不要她洗馬桶、廁所，她就做最簡單的折毛巾工作，甚至獄中大姐頭還會煮煮泡麵給她吃。

而沈嶸鑽研塔羅牌也在蹲苦牢期間發揮效用，當時常有監獄管理員朝她喊：「587，幫我算一下，什麼時候可以升官」，她還自己用22張衛生棉設計牌組幫人算命，結果讓對方大讚神準，她隔年恢復自由身後，隨之創辦了「沈嶸魔法學院」，如今收徒開班授課，有教學也有周邊商品，出獄10年，靠口碑累積約千名跟隨者。

但沈嶸強調不造神，希望眾人不要崇拜她，她只是將自己的經歷跟他人分享「人家看到我都可以站起來，他們有什麼理由不站起來」，而除命理事業外，她也持續投資房產，過去買小坪數套房，現在買大坪數房產，如今擁有大安區兩間工作室，自住松山區，文山區南方莊園則是預售屋，等同一口氣投資1.3億房產，谷底翻身，沈嶸笑稱雖然成了「神明代言人」但不算自己的命，因為「沒有困惑」，未來則期待7歲女兒接棒，但盡量讓她平凡長大，不給壓力。

(中時電子報)

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