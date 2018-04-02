榮華市場海砂屋今拆除　居民攔林欽榮陳情

士林區榮華市場被市府鑑定為海砂屋，市府今進行拆除作業，未來將作為複合式商場及公共住宅。（林縉明攝）

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士林榮華市場被鑑定為海砂屋，市府計畫透過公辦都更重建公共住宅，機具今天進場開拆，居民質疑市府設計未傾聽地方建議到場陳情。（林縉明攝）

台北市士林區榮華市場為海砂屋，市府透過「榮華市場公辦都更案」將拆除重建，規畫興建地上11層、地下3層建築物，除公共住宅118戶，還有市場、托老、托育中心等，副市長林欽榮今（2日）主持舉辦拆除儀式，預計2021年竣工，但居民質疑交通、消防動線等問題，一早到場舉牌表達訴求。

在地居民指出，此案從提出到拆除僅短短一年，市府快速推動公辦都更，居民質疑路窄高樓難滅火、交通壅塞、公民參與提案等問題，市府至今沒下文就動工，與標榜公民參與的柯市長作風明顯不符，希望市府能重視地方聲音，別完工後就拍拍屁股走人。

對此，林欽榮表示，市府盡所能廣納各界意見並修正計畫，像是建築物高度從18層降低到11層樓，原本建物無社會福利設施，現在把托育、托老、田園城市等元素納入，有助於帶動地方發展，這都是市府與民溝通後成果。

林欽榮說，榮華市場公共住宅落成後將作為都市更新中繼住宅，優先提供相關需求及在地民眾申請；至於消防及交通動線等疑慮，林欽榮強調，市府有請專家、相關單位評估無虞，若地方有疑慮，可以考慮用電腦模擬或實際操作來檢視情況。

(中時)

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