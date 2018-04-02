影》篡位王牌？ 太空人強投寇爾首秀猛飆11K

2018年04月02日 14:41 中時電子報 林宋以情

太空人左投凱寇(Dallas Keuchel)王牌頭銜不保？前海盜強投寇爾(Gerrit Cole)，本季改當太空人，儘管是球隊第4號投手，但卻有王牌實力，首秀先發7局飆11K，僅被敲2支安打失一分，8比2擊敗遊騎兵，奪轉戰太空人隊後首勝。

寇爾此役唯一失分就是首局遭蓋洛(Joey Gallo)轟出的陽春炮，但他隨後16名打者解決掉14人，不讓遊騎兵再越雷池一步。共用102球有53球速球，最高球速來到99英里(159公里)。

寇爾雖然先發輪值排在賽揚強投韋藍德(Justin Verlander)、凱寇和明星賽投手麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)之後，但顯然輪值排序僅供參考，他和前役的麥卡勒斯兩人連兩場飆雙位數三振，是隊史2016年5月後再度連兩場投手飆10K。

教頭辛屈(A.J.Hinch)對前海盜王牌頗為讚賞，「他極度不凡，掌控全場且結束比開賽還強勢。多麼棒的方式展開他的太空人生涯。」

(中時電子報)