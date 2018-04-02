三重氣爆案 新北市府補助屋損最高10萬

2018年04月02日 14:41 中時 譚宇哲

新北市副市長李四川到馬偕醫院慰問住院傷者。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區大同北路220巷公寓今(2日)凌晨發生氣爆案，造成2死5傷並有多棟房屋遭波及受損，新北市長朱立倫今晨6時許到場勘災，並指示市府團隊視屋損情形，提供每戶最高10萬元災害救助金，傷者補助一人5000元、死者1人1萬元。

新北市獨居的71歲張姓婦人疑似因久病厭世，今天凌晨4時許在自家廚房引爆瓦斯自殺，氣爆威力把公寓2樓15坪左右的室內隔間炸得面目全非，水泥、磚塊、玻璃、木條等碎片散落一地，引發的火勢也讓張婦當場被燒成焦屍身亡，3樓78歲劉姓婦人也因受爆炸威力波及，送醫後傷重不治，另有5人受到輕傷。

新北市社會局副局長呂春萍表示，罹難者有2位，其中一位張姓婦人疑似為肇事者，正由檢警調查，因此尚未致贈慰問金，另5位輕傷民眾，就醫後均無大礙，已陸續返家，社工均至醫院陪伴，並做後續協助。

三重區長劉來通表示，目前依新北市災害救助金核發要點，凡房屋受損達三分之一以上、非經整修無法居住者，給予家戶內人口每人2萬元，以5口為限，最高補助10萬元。

至於未符合災害救助金核發要點者，將以「社會救濟會報」捐款者指定給予三重區民使用的善款挹注，依實際受損情形，如天花板掉落、水管破裂、磁磚脫落、電器、家具、門窗等受損，由里幹事會同里長勘驗後，給予實質補助，截至中午有65戶完成屋損登記。

社會局副局長呂春萍表示，往生者後續會再依災害救助辦法給予20萬元救助，另有關後續喪葬事宜，副市長李四川也表示，將請殯葬處全力協助。

(中時)