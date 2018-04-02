三重氣爆案 新北市府補助屋損最高10萬

新北市長朱立倫今晨6時許前往氣爆現場勘災，並指示市府團隊協助受災戶。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中時
新北市副市長李四川到馬偕醫院慰問住院傷者。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區大同北路220巷公寓今(2日)凌晨發生氣爆案，造成2死5傷並有多棟房屋遭波及受損，新北市長朱立倫今晨6時許到場勘災，並指示市府團隊視屋損情形，提供每戶最高10萬元災害救助金，傷者補助一人5000元、死者1人1萬元。

新北市獨居的71歲張姓婦人疑似因久病厭世，今天凌晨4時許在自家廚房引爆瓦斯自殺，氣爆威力把公寓2樓15坪左右的室內隔間炸得面目全非，水泥、磚塊、玻璃、木條等碎片散落一地，引發的火勢也讓張婦當場被燒成焦屍身亡，3樓78歲劉姓婦人也因受爆炸威力波及，送醫後傷重不治，另有5人受到輕傷。

新北市社會局副局長呂春萍表示，罹難者有2位，其中一位張姓婦人疑似為肇事者，正由檢警調查，因此尚未致贈慰問金，另5位輕傷民眾，就醫後均無大礙，已陸續返家，社工均至醫院陪伴，並做後續協助。

三重區長劉來通表示，目前依新北市災害救助金核發要點，凡房屋受損達三分之一以上、非經整修無法居住者，給予家戶內人口每人2萬元，以5口為限，最高補助10萬元。

至於未符合災害救助金核發要點者，將以「社會救濟會報」捐款者指定給予三重區民使用的善款挹注，依實際受損情形，如天花板掉落、水管破裂、磁磚脫落、電器、家具、門窗等受損，由里幹事會同里長勘驗後，給予實質補助，截至中午有65戶完成屋損登記。

社會局副局長呂春萍表示，往生者後續會再依災害救助辦法給予20萬元救助，另有關後續喪葬事宜，副市長李四川也表示，將請殯葬處全力協助。

(中時)

王昊虐死案再審遭駁回 姑姑掩面… 嘉義煙火公司倉庫火警 煙火發射…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。