科技大廠面試爆性騷擾 主管量胸圍還問「哪最敏感？」

2018年04月02日 14:48 中時電子報 林郁庭

一個人面試真的要有警覺心，防人之心不可無！有名女網友代友po文爆料，單獨前往某科技大廠面試時，面試官竟然問起個人私密有關的問題，包括「妳哪個部位最敏感？三圍多少」問題，甚至還當場幫面試者量三圍，談話之間一直帶到有關性方面的問題，讓面試者感到相當不舒服，當事人表示已報案。有媒體已經點名這家公司是匯鑽科技公司，該公司財務長證實此事，並稱上週已將這名主管開除。

被點名的金屬表面處理大廠匯鑽科技發言人宋成璽，稍早對《蘋果日報》表示，此事件爆發後，上周該名主管已離職，公司也已委請律師跟法務協助處理當中，強調這屬主管個人行為，公司立場是絕對不允許該職場性騷事件的發生，絕對尊重職場性別友善。《中時電子報》致電該公司，表示發言人正在處理中，稍晚將會給予統一回覆。

根據女網友的朋友在PTT發文表示，3月14日到科技大廠面試人資職務，當天面試主管要她填資料後，開始問問題。起出問題都很一般，表明這一份工作「需要比較外向的人擔當，什麼話題都能聊」，接著談話開始變調，面試主管說：「我以前是在外商公司上班的，比較開放一點，我們甚至會互捏屁股，希望能找個跟我有默契的夥伴」。

面試主管還說：「你能接受男生講黃色笑話嗎？妳哪個部位最敏感？」面試者對此感到不解，回應「敏感？什麼意思？」對方便直言「就是摸哪裡妳會感覺到濕」。接著還更直接問面試者三圍多少，並說要直接幫她量，面試者當下傻住，就讓他量了三圍。測量胸圍過程中，還要面試者把衣服拉起來，摸了鋼圈比劃了一下就道出胸圍數字。面試者說，他之後的問題就是不斷帶到有關性方面，甚至還誇張問她乳頭是什麼顏色。

面試者說，遇到這些讓她慌了，回家冷靜一陣子後才「意識遇到變態」，因為過程中沒有錄音、沒證據，原本並不想張揚，但後來在朋友的建議之下，決定上PTT發文，目的是想告知其他女性面試者要小心。

PO文一出，也引發許多網友討論，還有網友說「我妹在上週也去了”x鑽”公司面試人資的職位，面試過程跟原po一樣，也是問三圍」，還追問「最喜歡身體哪個部位？還說妳看起來很瘦，妳男朋友應該都會公主抱妳吧！可以讓我抱抱看嗎？」

(中時電子報)