特斯拉破產？馬斯克的愚人節消息

馬斯克倒在特斯拉Model 3上，手上的破紙板上的破產還拼錯。(圖/馬斯克推特)

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中時電子報

由於特斯拉電動車的一連串負面消息，導致財務發生困境，甚至到了破產的命運?首席執行官伊隆．馬斯克（Elon Musk）在自己的推特上如此說，不過發布時間在4月1日，顯然是個愚人節玩笑。不過財務分析師認為，特斯拉確實遇到麻煩，馬斯克要小心別讓玩笑成真。

紐約時報(NY Times)報導，馬斯克推特上寫道：「儘管努力籌集資金，復活節假期也努力出售，但我們很遺憾地與各位報告：特斯拉已經完全徹底破產了，破產到無法想像的地步。」

推特還附一張照片，他似似乎昏倒在特斯拉車旁，手上還抓著一個故意寫成Bankwupt (Bankrupt) 的破紙板，並且說明「就像財金評論家們講的那樣，所有壞事全都應驗在特斯拉身上了，包括破產法第14章半 (意即最嚴重的一段章節)。」

不過他自己也出面解釋推文，寫道：「這不是一個前瞻性陳述，因為顯然沒什麼意義，新的月份(4月)快樂！」

馬斯克以玩笑的方式回應外界對特斯拉公司近期發生的幾個壞消，財報警告該公司正面臨嚴重的財務壓力，他的第一代大眾房車Model 3雖然評價好，市場反應也足，但是量產進度緩慢，車輛交付延期，導致穆迪投資下調了特斯拉的信用評級，並表示特斯拉在今年年底仍然會缺貨。自3月12日以來，特斯拉的股價已經下跌了近四分之一的價值。

另外3月23日在加州發生的自駕死亡事故，這是自動駕駛儀時發生的至少第三次致命性事故。雖然特斯拉公司表示，這是車上駕駛人沒有注意到一些視覺和聽覺警告，事故時沒有將他的手放在方向盤上，具有人為疏失的成份，不過疑慮仍在，也連帶損傷特斯拉的形象。

馬斯克先生的推文沒有提到這次事故，怹用玩笑的方式在安撫投資人可以理解，然而實際的企業困境也必須認真解決。

(中時電子報)

文章來源：Elon Musk Makes Light of Tesla’s Troubles in April Fool’s Tweets

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