許閔傑愛動物 把寵物當家人

外表粗曠的許閔傑對狗兒子們特別溫柔，就算狗兒子吵吵鬧鬧，他鮮少大聲斥責。（呂妍庭攝）

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許閔傑手裡的小松鼠是家中新成員，前幾天路倒在地，被太太撿回家飼養照顧。（呂妍庭攝）
忙碌之餘，許閔傑最愛靜靜看著魚缸裡的魚兒游來游去，笑說對放鬆心情有很大幫助。（呂妍庭攝）
除了養狗，許閔傑也喜歡養鳥，家中一對綠月倫是他的心肝寶貝。（呂妍庭攝）

外表粗曠的許閔傑看似剛強嚴肅，卻有顆柔軟的心，尤其特別喜歡小動物。自小喜歡與動物為伍的他，目前家中除了3隻狗、2隻鳥和2、30尾珍貴魚種，還有1隻前幾天才加入新成員小松鼠。看著黑貴賓在家裡東奔西跑，圍著新朋友的小籠子又叫又跳，許閔傑眼裡盡是寵愛，笑說養寵物比養小孩還難，打罵對牠們沒用，唯有陪伴和耐心，飼主和寵物才能和睦相處。

3隻活潑的黑貴賓裡，最暴動的是爸爸芋圓，愛撒嬌的是1對兒女黑桃和圓仔，許閔傑說，當初朋友說有事外出，臨時把芋圓託養給他，之後卻不聞不問，幸好他和太太林嘉麗原本就愛狗，也早把芋圓當狗兒子養，8年來更替芋圓生兒育女，有了黑桃和圓仔的加入，家裡的人口愈來愈多，每天都熱鬧滾滾。

許閔傑表示，不只他對狗兒子萬般疼愛，太太除照顧狗、鳥一家，因擔心狗毛、鳥羽掉一地，影響住家環境和家人健康，三天兩頭就掃地、拖地，地板上幾乎找不到1根狗毛；前兩天在路上看到1隻摔落地面的小松鼠，趴在地上吱吱叫，於心不忍便把牠帶回家，在太太細心呵護下，小松鼠適應良好，還完全不怕生，令他感到有些意外。

除了養狗、養鳥，養魚也是許閔傑20多年的興趣，2個各4尺、6尺長的大魚缸裡，五顏六色的魟魚、高背紅尾金等魚種悠游其中，許閔傑透露他幾乎1個禮拜就換1次水，雖然工程耗大，但水質乾淨，魚兒就健康，強調不管是養魚、養狗或養鳥，唯有用心照顧，不計較時間成本，才能擁有健康快樂的寵物孩子們。

(中時)

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