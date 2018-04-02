滅火器過期、路線改名未告知 台北公車遭消基會要求改善

消基會召開記者會，公布大台北、台中、台南及高雄的公車調查結果。由左至右為消基會秘書長陳汝吟、消基會董事長游開雄、消基會交通委員會委員張學孔。（楊騰凱攝）

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「大南」的 266路線公車，車上滅火器製造日期為2013年4月、「新店客運」的849路線公車，車上滅火器製造日期為2012年8月。滅火器有效期限為3年，均已過期。（楊騰凱翻攝）

消基會今公布大台北、台中、台南及高雄的公車調查結果，在安全方面，台北有兩輛公車滅火器過期，台中、高雄則有司機在駕駛過程中講手機。尤其台北「8橫8縱」新政今上路，部分公車路線改成幹線公車，資訊卻揭露不清，害乘客傻傻錯過公車。

消基會指出，在公安設施方面，大台北地區的公車，遭調查員發現滅火器過期問題，包括「大南」的 266路線公車，車上滅火器製造日期為2013年4月，「新店客運」的849路線公車，車上滅火器製造日期為2012年8月，兩者有效期限都只有3年皆已過期，會發文請有關單位查處。

消基會表示，除了公安設施之外，公車司機在駕駛過程中的行為，也關乎交通安全，此次調查發現，台中「巨業公司」306路線公車及300路線公車，司機在駕駛期間偶爾有接聽電話或玩手機的情形，高雄「東南客運」駕駛也偶爾有接聽電話情形，依照《道路交通管理處罰條例》，可處3000元罰鍰。

消基會董事長游開雄表示，公車載運乘客行駛在馬路上，其實關乎著公眾安全，從消費者角度出發，希望司機都能專注於駕駛過程中，不該有使用手機等分心的情形發生，就算是使用耳麥講電話，都有分神的風險，此部分業者有責任加強公車司機的教育訓練。

消基會秘書長陳汝吟表示，台北市8橫8縱今日（2日）上路，推出幹線公車，他過取往返消基會辦公室會搭乘的74路線公車，今起改成復興幹線，但候車亭的路線變更資訊離74路線公車路線圖有1公尺之遠，台北等公車App也未有復興幹線資訊，導致她錯過一班復興幹線，不曉得那就是她原欲搭乘的74路線公車，可見市府並未站在使用者角度揭露資訊，應加以改善。

陳汝吟指出，大台北地區在調查中，還有滿多樣本是出現車速過快問題，實在不應該，公車是把乘客載運到目的地而已，過程中的安全品質仍應兼顧。

(中時)

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