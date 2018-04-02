安納家園經費缺上億 大林鎮13所學校響應義賣平安米

天主地嘉義教區主教鍾安住等人共同築起愛的磚牆，象徵因大小朋友的愛，安納家園即將閃亮落成。（呂妍庭攝）

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安道基金會2日上午舉辦捐贈儀式，日照中心的老人家也熱情參與。（呂妍庭攝）

安納老人長照中心正在籌建中，預計明年初就要營運啟用，但捐款狀況慘淡，目前建設經費還有上億缺口，為助安納家園順利完工，大林地區13所國中、國小和幼兒園共同響應「平安健康幸福道」平安米義賣活動，1個月賣出943包白米，2日上午包括天主地嘉義教區主教鍾安住等人共同築起愛的磚牆，象徵因大小朋友的愛，安納家園即將閃亮落成。

天主教安道基金會基於「哪裡有需要，就往哪裡去」的服務理念，努力在大林鎮籌建安納老人長照中心，目前總工程進度已近60％，但礙於經濟不景氣，連帶影響民眾捐款意願，至今1億6000多萬元的建設經費，只募到1000多萬元，還短缺1億5000萬元，讓基金會有些挫折。

為讓大林在地有參與感，安道基金會執行長吳敏華和大林國小校長洪坤山、昇學幼兒園園長吳美珠日前共同發起義賣平安米活動，總計賣出900多包愛心米，金額9萬4300元，雖金額不算龐大，但基金會仍十分感謝師生的響應，上午特地舉辦捐贈儀式。

吳敏華表示，邀請學生參與購買平安米，是想集眾人力量將小額零錢匯集成巨流，讓學童學習關懷長輩，「用愛築起安納家園」，恰逢兒童節前夕，昇學幼兒園也還特別安排體能老師帶動唱跳，和500多名學童大跳健康方巾操，皮卡丘、熊熊等可愛大玩偶也隨著音樂搖臀擺尾，捐贈儀式熱鬧又溫馨。

鍾安住感謝各校的愛心與關懷，指安道基金會沒有很雄厚的資源，但「我們有愛心」， 雖然目前國內景氣不佳，連帶影響捐款狀況，但安道為回應老人照顧需求，努力打造銀髮族安養的優質家園，也期盼社會各界能持續給予支持與鼓勵，讓安道更有力量，持續為社會付出。

(中時)

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