南部振興觀光方案 預計暑假上路

2018年04月02日 15:59 中時 王思慧

花蓮強震後，交通部提供住宿補貼優惠方案救花蓮觀光，交通部長賀陳旦表示，為了振興國旅市場，第二波會選在南部地區，包括高雄、台南、屏東、澎湖，也有同樣的觀光振興方案，可能在五月中左右提出方案，希望能在暑假前上路。

交通部觀光局為重振花蓮觀光，日前推出6月底前國人自由行「3355」旅宿活動，3人以上、19人以下同行，且住宿花蓮達3天2夜，每人最高有500元住宿補助，更擴大補助方案，平日只要2人以上同行就可享優惠。

賀陳旦說，在國旅市場部分，去年人數沒有成長，但產值有上升一點，這部分會再求證。旅宿業住宿率下滑，其中觀光旅館下滑15至18％左右，考慮遊客多在中北部，因此將會針對南部地區，比照花蓮振興方案推出補貼優惠，希望能在暑假前上路。不過要補助多少金額，詳細細節都還要再討論，另外客委會也會推動浪漫台三線。

關於民眾認為旅宿住宿費用太貴部分，賀陳旦說，除希望旅宿業者多提供優惠，也鼓勵民眾多避開周末到外地旅遊，房間更好訂，也有更好的旅遊品質。另外，台灣有10座以上3千公尺高山，特殊地形是先天優勢，每年有穩定客源到台灣登山，也是台灣獨有的觀光市場。

賀陳旦表示，在去年國際旅客突破千萬且更高於前年，有些意外，坦言今年觀光市場是場硬仗，因此希望能繼續帶動陸客、東南亞等華人體驗台灣多元化旅遊，除語言溝通沒有問題，這些旅客也較其他國際旅客更有膽量住民宿或走入偏鄉。

(中時)