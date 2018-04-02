變態清潔隊員逼吃「那邊」 男童聽到少女祈禱就崩潰

2018年04月02日 15:41 中時 許家寧

垃圾車悠揚的古典音樂成了遭性侵男童的惡夢。照片人與本新聞無關。（資料照，許家寧攝）

悠揚古典樂成男童夢魘！花蓮1名4歲男童，每當聽到清潔隊音樂就發抖，甚至躲到床底下，姨丈追問得知擔任清潔隊員的張姓乾爹逼男童吃「雞雞」，還會噴出白色東西。法官認為張男惡行已造成男童心理陰影，更出現蠟筆放在嘴巴，模仿A片吐舌頭等創傷行為，維持一審判刑4年10個月。

花蓮縣某清潔隊領有中度智障手冊的張姓男子，7年前受結拜兄弟之託，照顧女同居人4歲的兒子，並稱呼其乾爹，但張男利用男童經常到家中睡覺的機會，在7月13日的晚間，將男童關在房裡，一面撥放色情片並強壓男童頭部迫使為其口交。

後來男童的姨丈發現小孩的舉止怪異，會做出A片吐舌頭及類似做愛時的肢體動作，追問之下，男童吐露：「乾爹一直壓我的頭吃他的雞雞」、「他還噴一個東西出來」、「是白色的」，並向檢方示範大布娃娃強壓小布娃娃頭部迫使為其口交等舉動。

男童母親也指出，男童稱垃圾車上的人欺負他、會動手打他巴掌，聽到垃圾車聲音會出現厭惡、懼怕，甚至是躲到床底下，害怕再遇到乾爹以及害怕倒垃圾等情形，輔導男童的心理師也證稱男童心理創傷，像是會把蠟筆放在嘴巴裡異常舉動。

張姓清潔隊員一審時被判刑4年10月，一審判刑4年10月，張男否認犯案並稱對方要錢，上訴二審時改判無罪，但遭最高法院駁回，花蓮高分院法官更審認為性侵案具隱密性、蒐證不易，從男童等創傷症狀與證詞，日前維持一審原判，全案還可上訴。

(中時)