快追「地上銀河」！北、中、南、東台灣賞螢熱點攻略

2018年04月02日 15:44 中時電子報 簡怡欣

旅遊業者推出螢火蟲放閃派對，囊括花東、苗栗、新竹、嘉義、南投的賞螢遊程，並有1日遊或2-5天遊程供選擇，搭配台灣高鐵或環島之星觀光列車，售價最低2,690元起。(圖/易遊網 提供)

螢火蟲季節即日起開始展開，點亮仲夏之夜，浪漫奇幻的點點光亮在森林、草地上飄舞，宛若銀河星空在地面上流動，吸引不少旅客早已開始規劃賞螢之旅，一睹夏夜最夢幻的景色！

北、中、南、東台灣都有人氣賞螢祕境，易遊網整理出全台賞螢推薦熱點，帶領遊客尋找「地上銀合」。位於花蓮的「大農大富平地森林園區」，無光害環境加上低密度開發，螢火蟲密度相當高，還有媲美龍貓場景的森林隧道，在螢火蟲的妝點下，彷彿進入神秘的綠光世界。

被神木山林環繞的宜蘭馬告「棲蘭森林遊樂區」，螢火蟲就像是在樹林裡飛舞的精靈，讓夜晚的森林閃耀了起來，結束賞螢體驗，還能享受有美人湯之稱的棲蘭溫泉，十分愜意放鬆。

嘉義「阿里山」每到賞螢季節，可以看到滿坑滿谷的螢火蟲，數量、種類繁多，猶如身處在一片星光燈海中，令人直呼超級夢幻！苗栗的「大窩山文史生態園區」，白天可欣賞雪白桐花，夜晚則可探訪螢火蟲，晝夜不同的浪漫畫面一次盡覽。

【賞螢注意須知】

1、永續大自然，請遵守，不用網子、不拿手電筒直接照射、不可碰觸、捕捉螢火蟲。

2、請勿大聲喧嘩，以免驚嚇螢火蟲及棲息地。

3、賞螢時避免涉足水深溪谷、路陡山路、多處落石的地方，請多留意自身安全。

4、月圓和大雨的夜晚都較不適合賞螢活動，如遇擇更改其他活動。

5、螢火蟲屬大自然生態，無法準確預知觀賞時間及數量，會因氣候及環境有所變化，若未達預期還請見諒。

(中時電子報)