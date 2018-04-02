兒童節 彰化縣竹塘國小「愛的爆爆」

2018年04月02日 16:00 中時 鐘武達

竹塘農會總幹事詹光信為小朋友介紹家鄉的農特產文化，現場有獎徵答。（鐘武達攝）

竹塘國小小朋友看到米寶寶就像小粉絲遇上大偶像。（鐘武達攝）

家鄉的米最香！彰化縣竹塘鄉竹塘國小2日慶祝兒童節舉辦「愛的爆爆」活動，362名小朋友們透過體驗用家鄉米製作的「爆米香」與「米麩剉冰」，在屬於自己的童年日子，開心認識家鄉的「米」。

配合創校98周年，竹塘國小舉辦別開生面的兒童節慶祝活動，除了邀請竹塘農會總幹事詹光信客串老師帶著吉祥物「米寶寶」介紹家鄉「米」的農特產文化，也帶領認識竹塘的地理 ，小朋友聽得很仔細，有獎徵答時，更都搶著要拿獎品。

幼兒園小朋友，看到「米寶寶」長得可愛又親切，頓時就像是小粉絲遇到超級偶像，個個爭先恐後又抓又抱，很熱鬧。

要「砰」了！學生活動中心廣場，爆米香師傅蓄勢待發，校長胡寶元與全校師生圍成一圈看熱鬧，小朋友們更是無不期待「砰」的聲音趕快響。現場還有特地為小朋友準備在地限定版的「米麩剉冰」，大家先把米麩與刨冰攪拌後大口往嘴裡送，都說「超涼的」。

難得可以在校園裡又吃又玩，竹塘國小的低年級小朋友都說「很開心」，高年級的學生則也感性表示，能夠趁這個機會認識家鄉的米，很有意義。還有天真的幼兒園小朋友說，「好希望天天都是兒童節」。

(中時)