邀林昶佐私下會面 柯P：我們還有很多要談

2018年04月02日 15:58 中時 吳堂靖

時代力量立委林昶佐表態不排除選台北市長，台北市長柯文哲隨後安排會面，會後林昶佐批柯以集遊惡法拆帳篷，還說是進步價值根本是「莊孝維」，柯文哲2日受訪緩頰「林不會用這種字眼！」至於被問到總統蔡英文已決定理讓北市人選，柯文哲隨即否認「這是你講的喔！」

柯文哲承認與林昶佐私下會面，他表示，兩人談很多，從重金屬音樂開始談起，對於拆陳抗帳篷一事遭林批「呷賽」，他表示，自己的價值沒理由要其他人照單全收，一定有人可以接受，有人不能接受，本來大家就是在對話，帳篷擺了好幾年也不是辦法， 規則如果不對我們來改規則，如果有法律就照法律來走。

至於阿扁的《勇哥物語》也指出當初也沒拆紅衫軍的帳篷，質疑柯的作法，柯文哲對此表示，像太陽花學運，這種歷史事件、政治事件，當然有它的背景，但沒有理由這麼多年整個國家一直在革命階段，偶爾1、2次， 最後還是要回歸法治國家的常軌階段，紅杉軍那個是1、2天，但一個帳篷擺在那邊10年，跟我說以前都可以現在不可以，我覺得沒有道理。

對於與林昶佐會面是否不歡而散，柯文哲表示，多少有對話到，也許10件事情沒辦法全部解決，但也可先解決個幾件，林昶佐是時代力量台北市黨部主任主委，議員輔選他也有壓力，還有很多要跟他談，兩人沒鬧翻，稱「他還請我喝汽水！」

另外，關於大巨蛋都審會取消一事，柯文哲表示，已經交代副市長陳景峻，要把遠雄叫進來，搞清楚他們想幹嘛，強調「不會放水也不會刁難，公開透明解決這件事！」

(中時)