兒童節連假出遊 慎選合法遊樂區保平安

2018年04月02日 16:00 中時 廖志晃

泰雅渡假村定期舉辦員工救護訓練。（廖志晃攝）

兒童節連假出遊，應慎選合法遊樂區，確保安全。（廖志晃攝）

日前，新竹傳出「飛天椅」遊樂設施，因操作不當意外，導致3人受傷送醫！台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，目前還有很多依附在夜市、賣場的臨時性遊樂設施，無法可管，就像不定時炸彈！提醒民眾出遊，一定要選擇合法遊樂區。

李吉田也是南投縣泰雅渡假村總經理，他指出，目前，還有很多機械遊樂設施，依附在賣場、百貨公司、夜市、及各級政府辦理的活動中，如果無法有效管理，就像不定時炸彈、隨時會引爆。

李吉田強調，雖然《建築法》第77條之3規定，機械遊樂設施非屬固定於地面，不需申請雜項執照，但是對於遊樂設施，應該針對臨時性遊樂設施，有一套標準的管理方式，消費者安全才有保障。

李吉田指出，台灣觀光遊樂業共有24家，其中針對建築管理、消防、環保、水保、衛生及觀光等，都需經相關主管機關檢查合格，藉由嚴謹的管控機制，提供優質旅遊環境。

針對遊樂設施部分，園區配置專業技術人員進行每日安檢，每6個月由機械技師、結構技師共同簽證，並報縣市政府經核准後，才可運轉使用。

而且，縣市政府、交通部觀光局每年都辦理遊樂區督導考核並公告周知，業者也非常重視旅遊安全，每年由台灣觀光遊樂區協會辦理機械遊樂設施安全，及緊急救護種子培訓營，目前已訓練500名種子教師，並於受訓後回饋遊樂園從業人員數千人。

合法遊樂園每年都辦理各類緊急狀況發生的演練、大量傷患緊急後送及救護計畫訓練，並為遊客投保意外險，就是為了提供遊客安全的旅遊環境。

(中時)