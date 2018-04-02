肉品市場遷建環評說明將登場地方揚言抗議

：台中市肉品市場計畫從北區遷移至烏日，場方公告將於9日下午舉辦環境影響說明會，台中市議員吳瓊華邀集地方代表痛批黑箱作業，並揚言9日上午環評說明會前將率眾到市府抗議。（林欣儀攝）

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市議員吳瓊華與烏日區多位里長、地方代表拿起特別製作的海報高聲喊出不滿。（林欣儀攝）

台中肉品市場計畫從北區遷移至烏日，引發當地居民強烈不滿，歷經多次抗爭，場方近日仍公告將於9日下午舉辦環境影響說明會，台中市議員吳瓊華邀集地方代表痛批根本是黑箱作業，並揚言9日上午環評說明會前將率眾到市府抗議。

對此，經發局主任秘書蔡珍珍說，這次環評說明會是因為去年在封閉環境舉辦，舞台一下就被佔了，因此流會，程序已被耽誤了數月，沒有這個程序，環評監測資料就無法送交環評審查，也因此選在戶外舉行，她也強調，時間和地點不會改變，但會進一步向吳議員以及地方人士溝通。

「堅決反對肉品市場遷建烏日！」、「還我們體育場！」吳瓊華拿起特別製作的海報，與烏日區多位里長、地方代表高聲喊出不滿。東園里賴姓民眾氣憤表示，肉品市場未先與地方溝通，卻先向農委會申請遷建相關事宜，現在才要補程序，且民營屠宰場卻要使用公有土地，質疑雙方有無利益輸送。

吳瓊華指出，肉品市場遷建計畫環評說明會召開時間訂在4月9日下午1點鐘，這個時間許多民眾都要上班，又是中午休息時間，說明會議程更只規劃短短1小時，也沒開放民眾表達意見的時間，根本是想草草結束，更令人無法接受的是，說明會地點還選在預定遷建地，堪稱荒郊野外，無法理解如何召開說明會。

回顧此遷建案，原在前台中市長胡志強時期規劃，但經地方抗爭，胡志強允諾暫緩，直到市長林佳龍就任又重提，吳瓊華氣憤表示，肉品市場前年11月起即多次向農委會發文要求遷建，期間都對外宣稱仍在評估，根本是先斬後奏、欺騙烏日居民。

烏日區多位里長指出，這塊土地原本是焚化爐回饋用地，是體育場預定地，市府在各區興建多座運動中心，烏日區不但沒有運動中心，連體育場都要被改成肉品市場，相當不合理，堅決反對到底。

(中時)

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