不分藍綠的真心話？ 陳英鈐：勞團提公投案擺明給民進黨好看

2018年04月02日 18:02 中時 郭建伸

國民黨立委今連番針對中選會主委陳英鈐質詢，認為中選會技術性阻擋國民黨的核食公投，還要辦聽證會才能進到下一步連署，批評中選會「滿口仁義道德，如神一般的姿態」。不過陳英鈐備詢時脫口，勞工團體也有提《勞基法》複決案，而勞團都反對執政黨，「他們擺明了就是要給執政黨好看」，強調中選會沒色彩，只看公投主文是否符合要件。

藍委費鴻泰先問陳英鈐目前中選會通了哪些案？陳說，從年初至今已有14個公投提案，進入第二階段成案連署的有5案；另有紀政提出「台灣全名申奧」與時代力量提出的「制定最低工資法」提案，目前還在查對提案人數，應該會過，縱使人數不足，還可以補提。

費鴻泰質疑，泛綠團體的公投案都通過，但非泛綠都被阻擋，甚至要開聽證會。但陳英鈐備詢時說，勞工團體也有提《勞基法》複決案，而勞團都反對執政黨，「他們擺明了就是要給執政黨好看」，強調中選會沒色彩，只看公投主文是否符合要件。

費鴻泰批評，「擺明給執政黨好看」這種言詞，就代表中選會有既定立場，根本是在捍衛執政黨。費也追問，幸福盟理事長曾獻瑩領銜提出的「同志教育」的兩個公投案，明明比較早提出，為何至今還沒通過？

陳英鈐說，中選會只要求補正，沒說不通過。費鴻泰則反問，「你是上帝嗎？」如果寫錯字可以給建議，要求補正則是進行實質審查。陳英鈐則說，「我不是（上帝）」，表示中選會都是依法讓公投主文符合要件。

(中時)