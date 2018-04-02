遭批公投過關看顏色 陳英鈐：沒有任何政治考慮

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立法院內政委員會今邀中選會報告檢討公投實際運作狀況一案，但因為國民黨及幸福盟的公投提案都要召開聽證會，但紀政的「台灣申奧」公投案卻以在造冊，遭外界批評中選會是顏色對了就過關。對此，中選會主委陳英鈐表示，中選會對所有的公投提案標準都是一致的，沒有任何政治考慮，且對政策內容沒有意見，不管是奧運公投或核食公投，政策好壞不是中選會職權。

親民黨立委陳怡潔指出，雖然新版《公投法》廢除公投審議委員會，但就變成中選會召開聽證會審議，形容是「趕走了魔鬼，卻招來了妖怪」。陳怡潔也說，現在外界質疑，只要顏色對了，就可以投，顏色不對了，就被要求補正，要求中選會說明實質審查的過程，甚至要求公開轉播。

陳英鈐則說，過去12年有公投審議委員會期間，17個公投提案僅有4個過關；但新法實施至今，已處理14個案，其中5個案已經通過，純粹只是要求補正，強調現在做法跟過去完全不同。

陳英鈐說，關於台灣之名申奧的公投案，當初中選會也有疑慮，是否公投過關國際上會同意，但現行《公投法》並沒有以能否實現為要件；瑞士的公投案雖然有實現與否作為要件，但大多採取寬鬆的看法。

陳怡潔則追問，「是否開放核食」與「台灣申奧」的兩個公投案，中選會標準是否一致？且外交部已明示中華台北是我方與各國簽署的模式，即便公投過關可能也無法執行，認為中選會應去了解奧運公投一案是否影響體育選手參賽權，否則恐讓運動選手無法在國際體壇發揮。

陳英鈐說，中選會標準都是一致的，沒有任何政治考慮，奧運公投若立委覺得有疑慮，應修法讓要件更嚴格。

陳英鈐補充，核食公投的提案中，與過去的ECFA公投、美牛公投的寫法都一樣，但這兩例過去都遭法院判決駁回，中選會已向提案人善意提醒。

談及奧運公投，綠委姚文智質詢時說，這是意志的表達，政府是否要朝這個困難的方向努力，這是行政部門的工作，他同意這個提案。姚追問，紀政的公投提案是否會在年底綁大選？陳英鈐說，如果在法定期間內連署超過281745人，當然就會在年底一併舉行。

姚文智則補充，他也有去連署這個案子，「有我在推動，一定可以達成」。

(中時)

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