八仙塵爆 死者父患憂鬱症燒自己 求償5千萬慰撫金

2018年04月02日 16:45 中時 李文正

八仙塵爆民事求償的團體訴訟士林地院今（2日）開庭審理，消基會委任律師吳榮達表示，死者家屬、傷者提出損害賠償總額達99億，其中包括了醫藥費、喪葬費、撫養費以及精神慰撫金，死者李珮筠的父親事發後罹患憂鬱症，竟使用火燒傷自己，家屬的傷痛不可言喻，法官可傳喚家屬到庭，讓他們證述自己心路歷程，法官諭知，接下來每2星期開庭一次。

2015年6月27日發生八仙樂園粉塵爆炸，至今將屆滿3年，其中98位由第1波起訴求償的26億多元，第2波337位請求權人，死者家屬每位5000萬精神慰撫金，被告有玩色創意負責人呂忠吉等人，以及八仙樂園負責人陳柏廷、陳慧穎等人，士林地院先就7名請求權人，是4名死者的家屬，求償每一項目讓雙方表示意見。

被告、八仙樂園共同訴訟代理人認為，醫療費用都已經由新北市政府、衛福部等單位代墊，被害人並沒有實際支出，對於醫藥費、看護費已獲填補，死者家屬並無請求權，另外，精神慰撫金5000萬已經超出許多，請法官衡量並減少。

但消基會承辦律師吳榮達則出，醫療費等支出均新北市政府等機關代墊，並非給付，未來可能轉向家屬索賠，家屬仍有請求權，而精神慰撫金，每位死者的父母分別求償5000萬，他說蔡心瑜的父母「從小將女兒視為掌上明珠，呵護備至，案發前甫大學畢業，傷痛不言可喻」，家屬願意出庭，告訴法官內心的痛苦煎熬。

另外蘇家陞的父母則說，各5000萬有其必要性，他們對獨子寄予厚望，剛考上牙醫系，正要展開自己的人生，卻因為八仙塵爆希望灰飛煙滅，讓他們難以接受。

另外傷者部分，吳榮達表示，勞動力損傷鑑定是一件浩大的工程，若由北榮單一進行，將耗時超過2年，法院裁准由三總、亞東等4家醫院鑑定。而犯罪被害人賠償也已經陸續賠償死者家屬、傷者，撫養金最高100萬、精神慰撫金40萬等，累積已經超過2億元，未來都可能被扣除，法官諭知近日將密集開庭，下次開庭4月16日。

(中時)