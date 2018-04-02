大客車照相取締記點 預計7月1日上路

2018年04月02日 16:37 中時 王思慧

駕駛違規記點制度已實行30多年，但由於車輛違規照相舉發取締，無法當場攔查駕駛人，無法確認違規者是否為車主，一直未見有嚇阻成效，交通部預定在今年7月1日起，先將大客車照相逕行舉發納記點，未來大貨車、小汽車也將納入。

公路總局局長陳彥伯表示，營運大客車車輛上可以先實施，目前建議7月1日上路，若遇到有駕駛人被逕行舉發，該公司要負起任確認駕駛人是誰，未來將評估擴大其他車種實施。

依照《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人違規將依情節輕重分別記點1至3點，同一駕駛人6個月內記點達6點者，吊扣駕照1個月，並參加道安講習；1年內吊扣駕照2次，則吊銷其駕照。

不過現行違規記點只有攔查取締駕駛人，照相取締等逕行舉發不納入記點，主要是照相取締沒有當場攔查駕駛人，只能確認違規車輛，因此交通部推動修法，將照相取締等逕行舉發也納入記點制度。

依照公路總局規劃，因客運多有顯示駕駛員名字，初期擬先以客運、遊覽車等營業駕駛人為主，未來將評估修法擴大到一般駕駛，不排除納入大貨車和小客車車主。

另外交通部也將研議將違規記點歸零期限，從現行半年拉長為1年，相關法規已著手推動修法，也將評估駕駛人未戴安全帽、未繫安全帶等違規也納入記點。

(中時)