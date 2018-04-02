至善高中學生 農博期間熱力展演

至善高中組成表演團隊將於農博期間演出。(校方提供)

友善列印
中時
呂筱蟬
至善高中組成表演團隊將於農博期間演出。(校方提供)
至善高中組成表演團隊將於農博期間演出。(校方提供)

桃園農業博覽會將於4月4日登場，至善高中表演藝術科特別和紙風車劇團合作，在今年農業博覽會的現場，進行各式的遊街表演內容，包含流行舞蹈、創意鼓隊、大型玩偶、炫麗舞龍隊以及高難度的踩高蹺，都由至善表藝科的學生擔任，從開幕當天到5月12日，每週末六日上午11點及下午2點進行一共32個場次的創意遊街秀。

國內知名兒童劇團「紙風車」的專業團隊，特別是至善高中，過甄選之後，由「表演藝術科」以及「幼兒保育科」等學生，一共組成35人的表演團隊，在近一個月的過程當中，不論是舞龍隊、鼓隊及踩高蹺等各項演出， 都進行密集和高強度的排練，就是期待能在今年農業博覽會的遊街活動中發揮平日所學的表演才藝大放異彩。校長黃麗米表示，今年參與甄選的學生相當踴躍，學生可以將平日所學的才華，呈現在自己的桃園鄉親面前，更是有格外的成就感，非常感謝紙風車劇團的專業指導和協助支援。

至善高中董事長張皓期表示，今年讓至善學生走進社區，以所學才華回饋鄉里，更是格外具有教育意義，讓來訪的民眾看到年輕人的創意和努力。

(中時)

大客車照相取締記點 預計7月1日… 新北市商業會簽證服務處搬遷新址

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。