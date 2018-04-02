至善高中學生 農博期間熱力展演

2018年04月02日 16:37 中時 呂筱蟬

至善高中組成表演團隊將於農博期間演出。(校方提供)

至善高中組成表演團隊將於農博期間演出。(校方提供)

桃園農業博覽會將於4月4日登場，至善高中表演藝術科特別和紙風車劇團合作，在今年農業博覽會的現場，進行各式的遊街表演內容，包含流行舞蹈、創意鼓隊、大型玩偶、炫麗舞龍隊以及高難度的踩高蹺，都由至善表藝科的學生擔任，從開幕當天到5月12日，每週末六日上午11點及下午2點進行一共32個場次的創意遊街秀。

國內知名兒童劇團「紙風車」的專業團隊，特別是至善高中，過甄選之後，由「表演藝術科」以及「幼兒保育科」等學生，一共組成35人的表演團隊，在近一個月的過程當中，不論是舞龍隊、鼓隊及踩高蹺等各項演出， 都進行密集和高強度的排練，就是期待能在今年農業博覽會的遊街活動中發揮平日所學的表演才藝大放異彩。校長黃麗米表示，今年參與甄選的學生相當踴躍，學生可以將平日所學的才華，呈現在自己的桃園鄉親面前，更是有格外的成就感，非常感謝紙風車劇團的專業指導和協助支援。

至善高中董事長張皓期表示，今年讓至善學生走進社區，以所學才華回饋鄉里，更是格外具有教育意義，讓來訪的民眾看到年輕人的創意和努力。

(中時)