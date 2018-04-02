八德立體停車場啟用　4月16日前免收費

2018年04月02日 16:38 中時 陳燕珩

松山饒河夜市旁的八德立體停車場前年拆除後，逛夜市民眾和周邊居民一位難求。歷經2年改建，停車場2日重新啟用，變身為10層樓高建築，可停放310輛汽車及382輛機車，不僅結合社區里民活動空間，樓頂還設有眺望台北101的觀景台，即日起開放民眾免費停車，4月16日起開始收費。

八德立體停車場前身是機械停車塔，使用24年後因設備老舊，市府前年斥資4.6億元拆除改建，新建地上10層、地下1層建物。不只提供停車空間，還結合社區需求，1樓設有區民活動中心、里辦公室，茶水間和哺乳室等，10樓則有觀景台，可眺望台北101大樓，是欣賞跨年煙火的新景點。

北市停管處長張滋容說，停車場建築外觀運用松山舊名「錫口」意象，以水體波紋作為造型，外牆夜間還有36種組合的燈光秀；內部則採智慧化服務，進出場採無票卡車牌辨識收費，停車有在席偵測系統和引導指示燈，可透過車位查詢機尋找愛車位置，繳費除現金、信用卡，還可運用第三方支付。

即日起半個月試營運期間，民眾可免費停車，4月16日0時開始收費，費用參酌鄰近停車場費率，汽車周一到周四每小時40元，周五到周日及放假日每小時50元，機車計次收費每次20元。

另外，小型車全日月票4800元，為回饋周邊里民，設籍松山區慈佑里可享7折優惠，每月3360元；在停車場出入口周邊的里民，包含設籍松山區新東里、安平里、新聚里、信義區新仁里、雅祥里、四育里、五常里者，可享8折優惠，每月3840元。

台北市長柯文哲今在啟用典禮致詞說，許多老舊公寓沒有附設車位，導致車輛只能停在路上，八德停車場完工後，逛夜市民眾是最直接受益者，周邊里民也能一併解決停車問題。

(中時)