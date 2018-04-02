德國龍捲風戰機老邁年高 不適合北約行動

德國龍捲風戰機需要升級，否則跟不上北約盟軍水準。(圖/Wallpapers)

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中時電子報

德國國防部報告稱，目前仍在服役的許多戰機表現令人不滿，因為它們性能落伍，不符合戰力需求。

德國明鏡周刊報導，德國空軍的龍捲風戰機(Panavia Tornado) 總數有93架，有一部分派往中東戰場參與國際反恐聯盟軍，也正是在作戰期間暴露了它的性能不足，主要是電子裝備陳舊過時，沒有加密通信系統，很難與其他先進戰機協同作戰；敵我辨別能力不佳，容易發生誤擊誤炸事件。

龍捲風戰機是1974年由德國、英國、義大利三國聯合設計的超音速戰鬥轟炸機，也是歐洲第一次跨國合作戰機，為之後的歐洲戰機計畫(EFA)立下典範。龍捲風戰機採取可變主翼布局，可以在高速與慢速間切換，極速可達2.3馬赫，在當時相當先進，可與美國戰機相比肩。

龍捲風投放JP233跑道破壞炸彈的畫面。(圖/網路)

龍捲風戰機在1991年第一次伊拉克戰爭期間首次參與實戰，它攜帶JP233跑道破壞子母彈轟炸的畫面，在當年非常熱門。但它現在的問題是沒有升級計畫。德國國防部長烏蘇拉．馮．德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，由於經費短缺，聯邦國防軍的技術狀況確實不符合作戰需求，尤其是直升機、戰機、戰車、軍艦這種科技軍備。

德國近年的國防預算很有限，幾個研發案都還在紙面規畫階段，升級案也都很難拿到足夠經費。德萊恩希望龍捲風戰機有合適的延壽方案，至少服役到2035年。

(中時電子報)

文章來源：German Tornado Aircraft No Longer Fit for NATO Operations - Reports

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