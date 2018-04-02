烏日反遷建肉品市場 中市府：民眾意見審慎評估

2018年04月02日 16:54 中時 盧金足

台中市肉品股份有限公司規畫在烏日打造現代化肉品市場，為向當地民眾說明未來市場規畫方向，市府9日將在烏日資源回收廠旁空地舉行公開說明會；對於有議員關切說明會的程序問題，市府經濟發展局強調，說明會係依法定程序召開，藉此向民眾說明市場整體開發規畫方向及周邊配套措施，不僅讓民眾表達意見也回答相關問題，對於各項建言市府都會審慎納入評估，歡迎當地民眾踴躍參加。

經發局表示，法令並無規定公開說明會應於假日或非假日舉辦，而兩種時點辦理各有優缺點，未來也會持續主動與當地居民溝通，化解各界疑慮，取得共識。

針對議員指出，說明會地點雜草叢生，經發局釋疑，說明會將於開發基地西側既有柏油道路上辦理，當日會搭設帳蓬、影音設備，並提供桌椅、茶水，且為使當地民眾能方便參加會議，選定以開發基地作為會議場址，也是為向讓民眾就近了解未來用地規畫。

經發局強調，公開說明會目的，是要向民眾說明未來整體開發規畫方向及周邊配套、回饋措施，當日議程會先就開發內容進行簡報，而其中「綜合討論」時間，就是完全開放給參與民眾、機關充分表達意見，民眾所提意見、訴求都會詳實記錄，同時也會解答民眾相關疑慮，歡迎當地民眾踴躍參加，對於各項的建言與意見都會審慎納入評估。

另外，行政院農業委員會同意遷場規畫書，是依據「農產品市場交易法」第12條規定，地方政府對於農產品批發市場如有新建、遷建、改建等規畫，應報請農委會核定，此核定僅為中央主管機關政策方向，後續開發行為仍要依各法令規定辦理。

而這次公開說明會是依據「環境影響評估法」及「開發行為環境影響評估作業準則」規定，開發單位在作成說明書前，應舉行公開說明會，與農委會遷場規畫書核定為獨立程序，無先後關係，並非先斬後奏或補辦說明會。

經發局為避免未來市場運輸車輛往來造成當地交通負擔，甚至影響居民生活，市府也將配合興建跨越大里溪，與環河路高架橋銜接的「東湖大橋」，使運輸車輛可直達肉品市場，不會繞經住宅商業區，同時也可解決當地居民聯外問題，完善烏日區交通網絡，未來相關產業進駐後，也可帶動地方經濟發展，期許打造現代化市場，創造全市及在地居民雙贏。

(中時)