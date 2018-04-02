連假看電影！ 衛視電影台播夯片《紅衣小女孩2》

《紅衣小女孩2》匯集楊丞琳（左起）、許瑋甯與高慧君演出。（衛視電影台提供）

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改編自台灣家喻戶曉魔神仔故事《紅衣小女孩》，在首集票房賣出亮眼成績之後，再度乘勝追擊推出續集《紅衣小女孩2》，觀眾可於連續假期4月7日週六晚間9點，於衛視電影台欣賞電影。

許瑋甯日前在自己臉書po全新短髮造型，讓粉絲大為驚艷，但是在《紅衣小女孩2》片中徹底犧牲色相，不但要披頭散髮，還應導演要求剃掉半邊眉毛、牙齒弄黃變黑以加重效果；女主角之一楊丞琳在續集升格演出擔任社工的年輕單親媽媽，雖然不像許瑋甯在外型上讓人感到汗毛直豎，但有一幕是她想起當年高中時懷孕上手術台，被護士強壓做引產手術，最後手上還捧著帶著心跳的血胎，怵目驚心畫面也會讓觀眾感到驚訝。

留有一頭漂亮長髮高慧君，在拍攝期間也需不斷地摧殘自己的頭髮，全身畫滿符咒，本身還真的擁有巫族血統，參與片中演出更具真實說服性。三位都是拿過電影節或是電視金鐘獎，一同演出這部傳奇驚悚電影精彩可期。

《紅衣小女孩2》故事敘述社工李淑芬(楊丞琳飾)接獲一樁虐童案件，正在詢問女童母親林美華(高慧君飾)時，學校告知自己的女兒雅婷在校園失蹤了，調閱監視器後發現女兒竟然是跟著一位紅衣女孩離開；淑芬跟隨著救難隊到山區尋找女兒下落，意外在廢棄醫院中發現失蹤的廣播主持人沈怡君(許瑋甯飾)，淑芬帶回怡君殊不知帶回家的不只是怡君而已。電影4月7日週六晚間9點在衛視電影台播出。

(中時)

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